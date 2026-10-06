Haberler

BŞEÜ, TEKNOFEST 2026'da projelerini tanıttı, standına YÖK ve TÜBİTAK başkanları geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BŞEÜ, TEKNOFEST 2026'da projelerini tanıttı, standına YÖK ve TÜBİTAK başkanları geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2026'da standında akademik çalışmalarını ve yenilikçi projelerini tanıttı. Üniversitenin standını YÖK Başkanı Özvar ile TÜBİTAK Başkanı Aydın da ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, (BŞEÜ) Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) teknoloji vizyonunu tanıttı

Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2026'da yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, festival alanında kurduğu stantta akademik çalışmalarını, yenilikçi projelerini ve teknoloji alanındaki faaliyetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Türkiye'nin bilim, teknoloji, havacılık ve inovasyon alanındaki önemli organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST 2026, teknoloji meraklıları, araştırmacılar, girişimciler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Festivalde üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları, araştırma kapasitesi ve proje ekosistemi hakkında ziyaretçilere bilgi verildi. BŞEÜ'nün standını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde üniversitenin bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Festivale Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Levent Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu ile üniversite personeli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, TEKNOFEST'in üniversitelerin bilimsel çalışmalarını geniş kitlelerle buluşturması açısından önemli bir platform olduğunu belirterek, "Üniversitemizin bilimsel bilgi birikimini yenilikçi fikir ve teknolojilere dönüştürerek öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın proje geliştirme süreçlerini destekliyoruz. Bilim ve teknoloji alanında ülkemizin hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

Türkler valizleri topladı! O ülkeyi akın akın terk ediyorlar
Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı rüşvete aracılıktan tutuklandı

Görüntüdeki kişi bir Cumhuriyet savcısı! Suçlamalar hayli vahim
Formula 1'in ardından İstanbul'a iki dev organizasyon daha

İki dev organizasyon daha İstanbul'a verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Addison Rae'nin cesur tarzı sınırları zorladı

Amerikalı şarkıcı cesur tarzıyla sınırları zorladı!
Park halindeki araçta kurşun yağmuru! 34 yaşındaki adam kurtarılamadı

Şehrin ortasında kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu
Meloni, yapay zeka klonlamasına karşı sesinin telif hakkını almak istiyor

Meloni'den yapay zeka klonlamasına karşı sıra dışı hamle
Fransa'dan Uluslar Ligi'nde inanılmaz geri dönüş

Fransa'dan Belçika'ya karşı inanılmaz geri dönüş
Niğde'deki düğünde dikkat çeken görüntüler: Müzisyenlere para yağdırdılar

Müzisyenleri paraya boğdular: Deste deste saçıldı

Soma'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandı

Maden faciasında 9 tutuklama! Aralarında genel müdür de var
AYM, Tayfun Kahraman'a ikinci ihlal kararında 100 bin lira tazminat hükmetti

AYM, Tayfun Kahraman kararının gerekçesini açıkladı