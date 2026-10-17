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BŞEÜ'de öğrencilere TÜBİTAK 2209-A/B proje başvuru eğitimi verildi

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BŞEÜ'de öğrencilere TÜBİTAK 2209-A/B proje başvuru eğitimi verildi
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BŞEÜ'de ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik TÜBİTAK 2209-A/B proje başvuru eğitimi düzenlendi. F Blok Konferans Salonu'ndaki programda proje fikri, bütçelendirme, sık yapılan hatalar ve üretken yapay zekanın etik kullanımı anlatıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) öğrencilerin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projelerine başvuru süreçlerine yönelik eğitim düzenlendi.

BŞEÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'TÜBİTAK 2209-A/B Üniversite Öğrencileri Proje Hazırlama ve Başvuru Eğitimi', yoğun öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi. F Blok Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ön lisans ve lisans öğrencileri katıldı. Üniversitenin akademisyenlerinden Doç. Dr. Betül Yıldız, Doç. Dr. Nur Kuban Torun ve Doç. Dr. Rafig Gurbanov'un eğitici olarak yer aldığı programda, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği ile 2209-B Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği kapsamında başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Eğitimde doğru proje fikrinin belirlenmesi, fikrin araştırma projesine dönüştürülmesi, özgün değer oluşturulması, uygun yöntemlerin belirlenmesi, bütçelendirme ve başvuru sırasında sık karşılaşılan hatalar ele alındı. Programda ayrıca üretken yapay zeka araçlarının proje hazırlama süreçlerinde bilinçli, etik ve sorumlu kullanımına ilişkin TÜBİTAK rehberleri değerlendirildi. 2209-B programı kapsamında ise üniversite-sanayi iş birliğiyle proje geliştirme ve araştırma projelerinin uygulama alanlarıyla buluşturulmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Eğitim sonunda öğrencilerin proje fikirleri değerlendirilirken, başvuru sürecine ilişkin soruları da eğitmenler tarafından yanıtlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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