Binali Yıldırım ve Ailesi Tarafından Desteklenen Safizer Mehmet Karaman Kızılay Anaokulu Açıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve ailesinin katkılarıyla yapılan Safizer Mehmet Karaman Kızılay Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Yıldırım, gençlerin en iyi şekilde eğitim almasının hedeflendiğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Burada körpe yavrularımız yetişecek. Bu güzel ülkeyi, Türkiye'mizi geleceğe taşıyacak nesiller yetişecek." dedi.

Semiha Yıldırım himayesinde Kızılay tarafından başlatılan "81 il 81 anaokulu projesi" kapsamında Binali Yıldırım ve ailesinin katkılarıyla yapılan Safizer Mehmet Karaman Kızılay Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Yıldırım, konuşmasında hedeflerinin gençlerin en iyi şekilde eğitim alması olduğunu söyledi.

Son 20 yılda eğitim alt yapısında önemli adımlar atıldığını kaydeden Yıldırım, "Derslik sayısını yüzde yüzün üzerinde artırdık. Öğretmen sayısını 500 binden 1 milyon 200 bine çıkardık. Bugün 20 milyon öğrenciye yetecek ders kitabı okullar açılmadan, zil çalmadan okullarda hazır. Ayrıca ekim ayı içerisinde de 200 milyon yardımcı ders kitabı da yine okullara gönderilecek." dedi.

Eşi Semiha Yıldırım himayesinde başlayan projenin önemli olduğunu aktaran Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye'nin gelecek yüzyılının ihtiyacını gören altyapı, üst yapı projelerini tamamladık. Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı, Ovit Tüneli ve daha birçoğu. 29 bin kilometre bölünmüş yol. Otuz tane yeni havalimanı. Bütün bunları açarken tabii ki gururlandık, heyecanlandık. Ama inanın şu anaokullarını açarken duyduğum heyecan, duyduğum mutluluk ve gurur onlarınkinden kat kat fazla. Burada körpe yavrularımız yetişecek. Bu güzel ülkeyi, Türkiye'mizi geleceğe taşıyacak nesiller yetişecek." diye konuştu.

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise proje kapsamında bir anaokulunu daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Semiha Yıldırım'ın hayaliyle başlayan bir proje olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ben birçok Kızılay projesine katılıyorum ama belki en fazla beni duygulandıran projeler, eğitimle ilgili olanlar oluyor." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında şu ana kadar 60 anaokulunu bitirdiklerini ifade eden Yılmaz, "9 bin 600 öğrenci şu anda aktif olarak eğitim görüyor. İçeriye giriyorsunuz, bakıyorsunuz inanılmaz güzel. Gülen gözlerle bakarak, birbirleriyle arkadaş olmuşlar ve bulundukları yeri seven çocuklar görüyorsunuz. Bizler inşallah bir toplum hareketi olarak gördüğümüz iyilik duygusunu çocuklarımıza aşılamanın da ayrıca bir gururunu yaşıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise Kastamonu'daki eğitim çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Kastamonu'muzda 367 okulumuzdaki 3 bin 152 derslikten, 4 bin 736 öğretmenimiz ve 56 bin 854 öğrencimizle 2023-2024 eğitim-öğretim yılına başladık. Anaokuluna devam eden öğrenci sayısı ilimiz genelinde 5 bin 132, merkez ilçemizde 2 bin 869'dur. Anaokullarımızda, bu okulumuzda dahil olmak üzere derslik başına düşen öğrenci sayımız şu an itibarıyla 19'dur. İl genelinde bütün okullarımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı ise 17,75'tir."

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından okul bahçesine fidan dikildi.

Protokol üyeleri daha sonra okulu gezdi.

Açılışa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Yıldırım'ın eşi Semiha ve gelini Seda Yıldırım, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.