BEUN Sağlık Bilimleri Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni; duygu, gurur ve umut dolu anlara sahne oldu. Sosyal Hizmet, Hemşirelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden mezun olan öğrenciler, yıllar süren emek ve fedakarlıkların ardından diplomalarına kavuşarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, fakülte birincisinin konuşmasıyla devam etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesini birincilikle tamamlayan Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Betül Çünüş, tüm mezunlar adına yaptığı konuşmada duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Elde ettiği başarının yalnızca kendisine ait olmadığını ifade eden Çünüş, ailesinin, akademisyenlerinin ve arkadaşlarının bu süreçte büyük emekleri bulunduğunu belirtti. Hayatı boyunca kendisine inanan ve her koşulda yanında olan ailesine teşekkür eden Çünüş, öğrencilere sunduğu imkanlar ve üniversitenin gelişimine yönelik çalışmaları dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e tüm mezunlar adına teşekkürlerini sundu. Bölümünü büyük bir sevgiyle okuduğunu ifade eden Çünüş, mesleki bilgi ve donanım kazanmasında emeği bulunan akademisyenlere de şükranlarını ileterek sözlerini tamamladı.

Fakülte birincisinin ardından kürsüye gelen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak, fakültenin akademik başarıları ve eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koçak, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Sosyal Hizmet, Hemşirelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde yürütülen eğitim faaliyetleri sayesinde ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli sağlık profesyonellerini yetiştirdiklerini ifade etti. Mezun öğrencileri tebrik eden Koçak, fakültenin gelişimine sunduğu desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini arz etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuşmasına geçen yıl hayatını kaybeden Hemşirelik Bölümü öğrencisi Uğur Ayaz'ı anarak başladı.

Rektör Özölçer şu ifadeleri dile getirdi:

"Sözlerime başlamadan önce geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan, bugün yaşasaydı mezuniyet sevincini bizlerle paylaşacak olan Hemşirelik Bölümü öğrencimiz Uğur Ayaz'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Genç yaşta ebediyete irtihal eden evladımıza Yüce Allah'tan rahmet, mekanının cennet olmasını diliyorum.

Sağlık Bilimleri Fakültemizin Sosyal Hizmet, Hemşirelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden mezun olan birbirinden değerli öğrencilerimizi meslek hayatlarına uğurluyoruz. Bugün mezunlarımıza baktığımda yalnızca diploma almaya hazırlanan gençler görmüyorum. Onlarda; hastalara şefkatle yaklaşacak hemşireleri, insanlara umut olacak fizyoterapistleri, toplumsal dayanışmanın güçlü temsilcileri olacak sosyal hizmet uzmanlarını görüyorum. Sevgili Öğrenciler; meslek hayatınız boyunca ilim ve hikmet yolunun büyük isimlerini kendinize rehber edinin. Milli ve manevi değerlerinize, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı kalın. Her daim ülkemiz ve milletimizin Türkiye Yüzyılı gayesi için yorulmadan aşkla çalışın. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğin sağlık neferleri olacak tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; kendilerine huzurlu, sağlıklı, başarılarla dolu bir yaşam diliyorum."

Çünüş başarısını yaş kütüğüne çaktı

Konuşmaların ardından 2025-2026 Akademik Yılı Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Betül Çünüş, adının yer aldığı plakayı yaş kütüğüne çakarak başarısını üniversite tarihine kalıcı bir iz olarak bıraktı. Program kapsamında fakülte birincisi Betül Çünüş'e, ikinci Hemşirelik Bölümü öğrencisi Buse Demirtopcu'ya ve üçüncü Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Hande Nur Eren'e başarı belgeleri ve plaketleri takdim edildi. Ardından mezun olan öğrencilere temsili diplomaları verildi.

Programın ikinci oturmunda ise Hemşirelik Bölümü öğrencilerine üçüncü oturmda ise Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerine temsili diplomaları ve dereceye girenlere başarı belgeleri takdim edildi.

Törenin devamında mezuniyet yemini gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları hep bir ağızdan meslek yemini ederek bilimsel etik ilkelere, insan hayatına saygıya ve mesleki sorumluluklarına bağlı kalacaklarına söz verdi.

Yemin töreninin ardından öğrenciler büyük bir coşku ve heyecanla keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini aileleri, arkadaşları ve akademisyenleriyle paylaştı. İnsan sağlığının korunması, geliştirilmesi ve toplumsal refahın güçlendirilmesi adına önemli sorumluluklar üstlenecek genç mezunlar, alkışlar eşliğinde meslek hayatlarına uğurlandı.

Duygu, gurur ve umut dolu anlara sahne olan mezuniyet töreni, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı