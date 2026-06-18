BEUN Tıp Fakültesi'nde Beyaz Önlük Heyecanı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni; duygu, gurur ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Geleceğin hekim adayları, beyaz önlüklerini giyerek meslek yolculuklarının ilk ve en anlamlı adımlarından birini attı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen törene; BEUN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı. Aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

"Beyaz Önlük Bilginin, Vicdanın ve Sorumluluğun Sembolüdür"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, beyaz önlüğün hekimlik mesleğinin en önemli sembollerinden biri olduğunu ifade ederek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Tıp eğitiminin yalnızca mesleki bilgi kazandırmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Aydemir, aynı zamanda insan hayatına saygıyı, etik değerleri ve toplumsal sorumluluk bilincini de beraberinde getirdiğini belirtti. Fakültenin gelişimine sunduğu katkılar dolayısıyla BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunan Aydemir, beyaz önlüklerini giyen öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

"Beyaz Önlük İnsanlığa Adanmış Hizmet Aşkının Bir Sembolüdür"

Dekan Aydemir'in ardından kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, hekimlik mesleğinin taşıdığı büyük sorumluluğa dikkat çekerek öğrencilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Bugün önlüklerinizi giyerek yeni bir hayata başlayacaksınız. Beyaz önlük hekimlik mesleği için dürüstlüğün, asaletin ve sorumluluğun nişanesidir. Din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan tüm insanlara hizmet aşkının bir sembolüdür. Üniversitemiz Tıp Fakültesinde en iyi şekilde lisans eğitiminizi tamamlayarak geleceğimizi şekillendireceğinize canıgönülden inanıyorum. Hekimlik yolunda hepinize sağlık, başarı ve mutlulukla dolu bir hayat diliyorum."

Beyaz Önlüklerini Gururla Giydiler

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen beyaz önlük giydirme töreninde Tıp Fakültesi 1. ve 4. sınıf öğrencileri önlüklerini akademisyenlerin ve ailelerinin alkışları eşliğinde giydi. Meslek hayatlarının ilk sembolü olan beyaz önlükleri büyük bir heyecan ve gururla taşıyan öğrenciler, hekimlik yolculuklarının başlangıcını simgeleyen bu anlamlı günde unutulmaz anlar yaşadı. Aileler ise evlatlarının bu özel anına tanıklık etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadı.

Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı