BEUN'a 51 ülkeden 5 bin 511 uluslararası öğrenci başvurdu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN), 01 Haziran-14 Haziran 2026 tarihleri arasında alınan uluslararası öğrenci başvurularının değerlendirme süreci başladı. Bu yıl BEUN'un 130 farklı programı için ilan edilen 1.595 kontenjana, 51 farklı ülkeden toplam 5.511 uluslararası öğrenci başvuruda bulundu.

Her geçen yıl nitelikli uluslararası öğrenci sayısını artırarak küresel ölçekte tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yerini daha da güçlendiren BEUN, 2026 yılı başvuru döneminde ulaştığı rakamlarla uluslararasılaşma hedeflerindeki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, başvuruların değerlendirme sürecini yürüten komisyonu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sürecin titizlikle yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, komisyon üyelerine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Rektör Özölçer: "Üniversitemiz, dünyanın dört bir yanından öğrencilerin tercih ettiği büyük bir yükseköğretim kurumudur"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer şu ifadeleri dile getirdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak uluslararasılaşma hedeflerimiz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların somut sonuçlarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl 51 farklı ülkeden toplam 5.511 uluslararası öğrencinin Üniversitemize başvuruda bulunması, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası yükseköğretim alanında tercih edilen bir değere sahip olduğunu göstermektedir.

Dünyanın farklı kültürlerinden öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesi; akademik kalitemize, bilimsel üretim gücümüze, öğrenci dostu kampüs yaşamımıza ve uluslararası vizyonumuza duyulan güvenin en önemli göstergelerinden biridir. Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde büyük bir özveri, dikkat ve sorumluluk bilinciyle çalışan kıymetli komisyon üyelerimize ve ilgili personelimize teşekkür ediyorum. Şeffaflık, liyakat ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda yürütülen bu süreç, Üniversitemizin kurumsal güvenilirliğinin önemli bir parçasıdır.

Değerlendirmeler sonucunda Üniversitemize yerleşmeye hak kazanacak öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor, onları BEUN ailesinin bir ferdi olarak aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Eğitim hayatlarının en önemli dönemlerinden birini Üniversitemizde geçirecek olan öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı bireyler olarak yetişeceklerine yürekten inanıyorum."

Başvurular 20 Haziran'da açıklanacak

Başvuru değerlendirme süreci, BEUN'un belirlediği takvim doğrultusunda 19 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek olup, sonuçlar 20 Haziran 2026 Cumartesi günü ilan edilecek. Süreç sonunda uygun bulunan adaylar, BEUN'un uluslararası öğrenci ailesine katılma hakkı kazanacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı