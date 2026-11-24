Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye kalkınacaksa, ileri gidecekse, bugünkünden daha güçlü olacaksa bu yine eğitimle, bilimle olacak" dedi.

BBP lideri Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ankara'daki Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Mustafa Destici, Türkiye'nin kalkınmasında eğitim ve bilimin önemine dikkat çekerek öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"Türkiye, bugünkünden daha güçlü olacaksa bu eğitimle, bilimle olacak"

Türkiye'nin kalkınması ve güçlenmesinin eğitim ve bilimle mümkün olduğunu vurgulayan Destici, "Türkiye kalkınacaksa, ileri gidecekse, bugünkünden daha güçlü olacaksa bu yine eğitimle, bilimle olacak. Bunun başka bir yolu yok. Bugün Türkiye'nin ilerlediği alanlardan savunma sanayisine baktığımız zaman bunun temelinde de bilim var, gayret var. Bu olmadan zaten olmaz, bundan başka da çaremiz yok. Çünkü içinde bulunduğumuz coğrafya, yaşadığımız şartlar hep bize şunu gösteriyor. Eğer güçlü değilseniz, haklı olmanızın hiçbir anlamı yok. Filistin'dekiler haklı, Doğu Türkistan'dakiler haklı ama güçlü değilseniz, haklı olmanız hiçbir şeyi ifade etmiyor. Onun için güçlü olmak zorundayız. Bunu da ancak bilimle sağlayabiliriz, bunu da öğretmenlerimizin eliyle sağlayabiliriz" diye konuştu.

"1980 darbesiyle İmam Hatip Okulu'nda bile başörtüsü yasağı olmuştu"

1980 darbesiyle birlikte eğitimde yaşanan yasaklara değinen Destici, şunları kaydetti:

"Çok neşeli ve güzel bir öğrencilik hayatımız oldu. 1980 darbesiyle İmam Hatip Okulu'nda bile başörtüsü yasağı olmuştu. Sadece Kur'an-ı Kerim derslerinde serbestti, onun dışında hep yasaktı. Kız öğrenci o dönemde zaten çok azdı, onların da önemli kısmı gitmişti. Rahmetli Muhsin Başkan bir hayalim var diyordu. 'Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi; Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi, başı açığı, başı kapalısı doğduğu yerde doğsun, alnı ak, başı dik bir şekilde okusun. Üniversitelerde çocuklarımız kardeşçe eğitim alsın' diyordu. Elhamdülillah, bugün o günleri yaşıyoruz."

"Cümlemizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum"

Öğrencilik yıllarında öğretmenler odasının kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Destici, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Bizim için öğretmenler odası, öğrencilik yaptığımız dönemlerde çok kıymetli, çok değerliydi. Biz öğrenci olarak kolay kolay buralara giremezdik. Buraya giren kendisini çok bahtiyar hissederdi. Bugün beni aranıza aldınız, misafir ettiniz, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu bahtiyarlığı tekrar bana yaşattınız. Cümlemizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Hepinize Cenab-ı Allah'tan sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür niyaz ediyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun efendim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı