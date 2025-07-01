Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kurulurken, bazıları kapatıldı, bazılarının ise isimleri değiştirildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kurulurken, Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ise kapatılan fakülteler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda birçok üniversitede yeni fakülte, yüksekokul ve enstitüler kurulurken, bazıları kapatıldı ve bazılarının da adları değiştirildi.

Yeni kurulan fakülte ve enstitüler:

Altınbaş Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara Bilim Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile İslamofobi Araştırma Enstitüsü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesi'nde Turizm Fakültesi, Hitit Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi, Samsun Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi.

Kapatılan fakülte ve yüksekokullar:

Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra İşletme Fakültesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.

Adı değiştirilen enstitü ve fakülteler:

Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nün adı, "Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü" olarak değiştirildi. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin adı "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin adı ise "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak güncellendi.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Eğitim
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAli :

Bir imza ile mesnetsiz, liyakatsız kişileri, halka değil kendisine hizmet etmesi için atayan bir ülkenin yöneticisinden halka hiç bir fayda gelmez. 22 senedir gördüğümüz de işte tam da budur...

Yorum Beğen76
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Haber YorumlarıUtku Dogan:

Bu adam yapıyor bütün bu işleri,hiç bir şeyden anlamadığı halde,her şehre köye universite açıp gençleri ve eğitim sistemini bozan bu adama bütün bu yetkileri verende bunları yaptırana neyse

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Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

ÇOK FAZLA ÜNİVERSİTE VAR, BU BİLE ÜLKE VE GELECEK ADINA ENDİŞE VERİCİ. YARISI KAPATILMALI

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Kapatın kapatın olanları da kapatın

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Yerine tekke ve zaviye açmadılar mı ahahahs

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
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