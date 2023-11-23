Başakşehir Belediyesi Öğretmenlere Kariyer Sempozyumu Düzenledi

Başakşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlanması amacıyla Kariyer Sempozyumu düzenledi. Sempozyuma Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, birçok öğretmen ve akademisyen katıldı.

Başakşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlanması amacıyla Kariyer Sempozyumu düzenledi. Anaokulu, sınıf ve rehber öğretmenlerine yönelik olarak Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen sempozyuma ilgi oldukça yoğundu.

Sempozyuma Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, birçok öğretmen ve akademisyen katıldı. Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat'ta gerçekleşen sempozyumda 6 konu başlığında oturumlar yapıldı. Alanında uzman 8 akademisyen eğitimcilere bilgi ve tecrübelerini aktardı.

"ÖĞRETMENLİK ÇOK KIYMETLİ VE KUTSAL BİR MESLEKTİR"

Amacın küçük yaştan itibaren meslek seçimlerini ve geleceğe dair tüm başlangıçları tespit edebilmek olduğunu dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Öğretmenlik, hem inancımızda hem de kültürümüzde çok kıymetli ve kutsal bir meslektir. Çocuklarımıza bilmediklerini öğreten, bilgiyle donatarak hayata hazırlayan öğretmenlerimiz, bu bakımdan geleceğin de yegane mimarlarıdır. Sanatçıları, doktorları, mühendisleri, siyasetçileri ve bir milletin istikametini değiştiren liderleri de yetiştirenler, elbette öğretmenlerdir" dedi.

" ÖĞRETMENLER YARINLARIMIZI İMAR EDİYOR"

Sempozyum vesilesiyle katılımcıların 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Başkan Kartoğlu, "Bizler şehirleri imar ederken, öğretmenlerimiz ülkemizin yarınlarını imar ediyor. İşte bu yüzden, kalplerimizdeki yeri de bir başkadır. Bu sempozyumun eğitimcilerimize birçok alanda yeni ufuklar açacağına canı gönülden inanıyorum." şeklinde konuştu.

"EĞİTİM HER ZAMAN İYİLİĞİ GÖREBİLEN VE TOPLUMUN DÖNÜŞÜMÜNDE SÖZ SAHİBİ OLAN KURUMLAR HALİNE GELMELİDİR"

Sempozyuma katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun ise "Değişen bir dünya var. Artık devletlerin bile yönetim şeklinin değişmesinden bahsediliyor. Bu sosyal, toplumsal değişim ve dönüşümün mutlaka eğitime yansımaları gerçekleşecektir. Eğitim bu değişim ve dönüşümün gerisinde kalırsa toplum için en büyük sıkıntı gerçekleşebilir. Eğitim her zaman iyiliği görebilen ve toplumun dönüşümünde söz sahibi olan kurumlar haline gelmelidir. Milli Eğitim Bakanlığımızda bu çalışma perspektifinde kendisini güncelleyen yeni fikirlere açık akademik çalışmalar silsilesini de hayata geçirmektedir" şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Beyhan Acar ise İstanbul Üniversitesi olarak Başakşehir Belediyesi ile bu sempozyumu gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.