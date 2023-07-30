Başakşehir Akademi'de eğitim alan ortaokul ve lise öğrencileri, LGS ve YKS'de büyük başarılara imza attı. Öğrencilerin elde ettikleri başarılar, hem aileleri ve öğretmenlerini hem de ilçeyi gururlandırdı.

Başakşehir Akademi öğrencilerinin sınav başarıları herkesi gururlandırdı

İSTANBUL - Başakşehir Akademi'de eğitim alan ortaokul ve lise öğrencileri, LGS VE YKS'de büyük başarılara imza attı. Başakşehirli öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerinin yanı sıra ilçenin de gururu oldu.

2022-2023 yılı eğitim öğretim dönemi boyunca Başakşehir Akademi'de eğitim alan öğrenciler, sınavlarda elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Hem ortaokul öğrencilerinin girdikleri Liselere Geçiş Sistemi sınavı, hem de lise öğrencilerinin üniversite için ter döktükleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de önemli başarılara imza attılar.

Hem dilde hem sözelde ilk bine girdi

Fenertepe Kültür ve Yaşam Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan Gizem Yunus, yabancı dil alanında Türkiye 579'uncusu, sözel alanda ise Türkiye 946'ncısı olarak Başakşehir'in gururu oldu. Sınavlarda başarı gösteren öğrenciler, Başakşehir Akademi'de aldıkları eğitimin özel eğitim kurumları kadar kaliteli olduğunu ifade etti.

"Otobüste ağladım"

Türkiye çapında derece yapan Gizem Yunus, "Bu süreçte günlük ve haftalık programlar oluşturup, bu programlara elimden geldiğince uyarak sınava hazırlandım. Sınav sonuçlarım açıkçası beklediğimden çok daha iyi geldi. Sözelde 946'ncı, dil alanında da 579'uncu oldum. Sonuç ekranını karşımda gördüğümde, otobüste ağladım. Buradaki öğretmenlerim ve benimle beraber buraya gelip ders çalışan arkadaşlarım hep destek oldu. Bir dershaneden alabileceğiniz şeyleri buradan da alabilirsiniz. Bizlere bu imkanı sağladığı için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Sınava burada hazırlandım"

Necdet Yıldırım Kültür Yaşam Merkezi'nde resim kursuna katılan ve Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanan Elif Sude Seven de çok mutlu olduğunu söyledi. Resim yapmayı çok sevdiğini belirten Seven, "Bazen derslerde bile resim yapardım. Güzel sanatlar lisesinde okumak istediğim için resim kursu arıyordum. Buraya başladıktan sonra zamanla kendimi geliştirdim. Çok güzel şeyler öğrendim. Sınava burada hazırlandım. Onca sene verdiğim emeğin karşılığını aldım. Burayı herkese tavsiye ederim." dedi.

"Her şeyi burada öğrendim"

Nişan Hüseyin ise Necdet Yıldırım Kültür Yaşam Merkezi'nde aldığı eğitimle Küçükçekmece Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı. Müzik tutkusunun babasından geldiğini belirten Hüseyin, "Babam evde bağlama çalıyordu. Ben de ondan gördüm ve heveslendim. İlk başta gitarla başladım. Sınav zor geçti açıkçası. 15 kişi arasından 2'nci oldum, Küçükçekmece Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Necdet Yıldırım Kültür ve Yaşam Merkezi çok güzel bir yer. Buraya ilk geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Her şeyi burada öğrendim. İleride müzik hocası olmak istiyorum." şeklinde konuştu.