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BARÜ'nün Antalya'daki COP31 için sunduğu 6 başvurudan 4'ü YÖK onayı aldı

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BARÜ'nün Antalya'daki COP31 için sunduğu 6 başvurudan 4'ü YÖK onayı aldı
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Bartın Üniversitesi (BARÜ)'nün 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da yapılacak COP31 için sunduğu 6 başvurudan 4'ü YÖK tarafından onaylandı. Onaylanan projeler iklim riskleri, yeşil lojistik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcı iklim eğitimi alanlarında çalışmalar içeriyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına ( Cop31 ) iklim risklerinin azaltılmasından yeşil lojistiğe, sürdürülebilirlikten kapsayıcı iklim eğitimine 4 projesiyle katkı sunacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve toplumsal farkındalık alanlarında yürüttüğü çalışmalarını küresel iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansına ( Cop31 ) taşıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 kapsamında, BARÜ'nün sunduğu 6 başvurudan 4'ü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.

COP31 programında Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ercan Gemici'nin hazırladığı "İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın'da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması" başlıklı çalışmayla, iklim kaynaklı risklere karşı yerel ölçekte geliştirilebilecek çözüm önerileri ele alınacak.

Bartın Orman Fakültesinden Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu ve Arş. Gör. Fidan Şevval Bulut'un "Collect Earth Yöntemi Kullanılarak Türkiye'nin Yangına Hassas Havzalarındaki Orman-Kent Arayüzü (WUI) Alanlarının Haritalanması" projesiyle orman yangını riski taşıyan bölgelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar anlatılacak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Arş. Gör. Dr. Fatma Akgün ve Dursun Berkay Esen tarafından geliştirilen "GreenRoute Lojistik: Kara Yolu Taşımacılığı İçin Yeşil Rota Planlama Uygulaması" projesi, taşımacılıkta çevresel etkilerin azaltılmasına ve daha sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin geliştirilmesine katkı sunacak.

Eğitim Fakültesinden Öğr. Gör. Nihal Özdemir'in TÜBİTAK 4008-İklim Değişikliğine Özel Bir Bakış Projesi (Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Kapsayıcı İklim Değişikliği Eğitim Projesi) ise eğitim süreçlerinin farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip öğrencileri kapsayacak şekilde geliştirilmesinin önemini aktaracak.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'nün COP31'de sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarıyla yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek projeleri onaylanan akademisyenleri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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