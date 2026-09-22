Bartın Üniversitesinde (BARÜ) ilk derslerde 'Terörsüz Türkiye' konusu işlendi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) 2026-2027 akademik yılının ilk derslerinde "Terörsüz Türkiye" başlığı ele alınarak toplumsal birlik ve beraberliğin önemi ile gençlerin ülkenin geleceğindeki rolü anlatıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış derslerinin konusu "Terörsüz Türkiye" olarak belirlendi. Bu doğrultuda Bartın Üniversitesindeki (BARÜ) derslerde "Terörsüz Türkiye"nin önemi ele alınarak birlik ve beraberliğin korunması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve gençlerin geleceğe güvenle hazırlanması konuları değerlendirildi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde öğrencilerin sınıflarına konuk olarak yeni akademik yılın ilk dersini gerçekleştirdi.

Konuşmasına "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusuyla başlayan Rektör Akkaya, " Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarılması hepimizin en büyük temennisidir. Huzurun kalıcı hale geldiği bir ülkede gençler geleceğe güvenle bakabilir, şehirler ve bölgeler sahip oldukları potansiyeli daha güçlü biçimde değerlendirebilir. İnsanlarımızın huzur içinde yaşadığı, farklılıklarımızla birlikte güçlü olduğumuz, enerjimizi bilime, eğitime, üretime ve kalkınmaya verdiğimiz bir Türkiye. Hepimizin istediği gelecek bu. Gelecek bizlerde, siz gençlerimizde, Terörsüz Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin taşıdığı role de dikkat çeken Rektör Akkaya, "Üniversiteler farklı şehirlerden gelen öğrencilerin aynı sıralarda buluştuğu, öğrendiği, ürettiği ve birlikte geleceğe hazırlandığı yerlerdir. Bu yönüyle üniversiteler aynı zamanda kardeşlik ortamlarıdır. Biz de Bartın Üniversitesi olarak gençlerimizin yarının Türkiye'sini inşa edecek bilgi ve yetkinliğe sahip, farklılıklara saygı duyan, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Her çalışmamızı bu sorumlulukla sürdürüyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rektör Akkaya, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, akademik ve idari personel için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı