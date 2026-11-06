Bartın Üniversitesinde 60 yaş üstü 40 öğrenciye ilk dersi Rektör Akkaya verdi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) hayata geçirilen Tazelenme Üniversitesi projesinde, 60 yaşından sonra okula gelen 40 öğrenciye ilk ders, Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya tarafından verildi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) 60 yaş ve üzerindeki bireylerin akademik, sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "60+ Tazelenme Üniversitesi projesi start aldı. Ağdacı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen açılış dersini BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya verdi. 60 yaşından sonra yeniden okula gitmenin heyecanını yaşayan 40 öğrenciye, 2 yıl boyunca sağlıktan teknolojiye, sanattan dijitalleşmeye, doğadan spora kadar farklı alanları kapsayan eğitimler verilecek.

Eğitime başlandıdı

Deneyim paylaşımının ve yaşam boyu öğrenmenin önemine değinen Rektör Akkaya, "Bizim en kıymet verdiğimiz durumlardan biri, deneyimlerin insanlarla paylaşılmasıdır. Sizler burada deneyimlerinizi Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizle paylaşacasınız. Kampüslerimizin farklı alanlarında onlarla vakit geçirecek ve deneyim aktarımında bulunacaksınız. Hayatınızın en önemli kazanımlarından biri de bu deneyim paylaşımı olacaktır. Yıllar sonra yeniden sınıf ortamında öğrenme arzusuyla Bartın Üniversitesine geldiniz ve 40 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Bu bizim için mutluluk verici. Burada yaşam boyu eğitim anlayışıyla birbirinizle kaynaşacak, bilgi ve deneyimlerinizi paylaşarak geleceğe dair yeni hayaller kuracaksınız." dedi.

İlk dersin konusu "Dinleme" oldu

Rektör Akkaya, ardından geçilen açılış dersinde "Açılış dersimizin ismi 'Dinleme' olacak. Hayatın içinde pek çok kez dinleme eylemini gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman karşılaştığımız sorunlardan birisi karşımızdakini dinleyememek. Sürekli biz konuşmak istiyoruz. Şunu unutmayınız ki iyi bir dinleyici olmazsak asla iyi bir konuşmacı olamayız. O zaman şöyle bir ifadede bulunmak çok doğru olur: Merdivenin ilk basamağı dinlemeyse ikinci basamağı konuşmadır. Dinleme basamağını halletmeden konuşma basamağına çıkamayız. Her birimiz iyi bir dinleyici olalım. İyi bir dinleyici ve konuşmacı olduktan sonra çok iyi bir okur, sonrasında ise çok iyi bir yazar oluruz. Eminim sizler burada edinmiş olduğunuz tecrübeleri yazıya aktararak gelecek kuşaklara bir şeyler bırakmak isteyeceksiniz. Tazelenme Üniversitesinin tamamlanmasıyla birlikte ortaya birçok ürün çıkacak ve bu çalışmalar geleceğe aktarılacak önemli bir miras oluşturacaktır. Hepiniz 60+ Tazelenme Üniversitemize tekrar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşayan katılımcılar ise yeni bilgiler öğrenme, farklı insanlarla tanışma ve sosyal hayata daha aktif katılma fırsatı sunan Bartın Üniversitesine teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı