Balçova Belediyesi, Öğrencilerin Yurt İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

KERİM UĞUR

Öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Balçova Belediyesi, yeni kız yurdunun inşaatına devam ediyor. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Türkiye genelinde barınmayla ilgili büyük bir sorun var. İzmir'de de maalesef 10 öğrenciden 4'ünün barınma sorunu karşılanabiliyor. Bizler Balçova Belediyesi olarak öğrencilerimizin bu sorunlarına çözüm olmak için yurt inşaatlarımıza devam ediyoruz" dedi.

Türkiye genelinde yaşanan öğrenci yurdu sorununa İzmir'de çözüm bulmaya çalışan Balçova Belediyesi, daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği 384 kişilik kız yurdunun ardından şimdi de 155 kişilik Korutürk Kız Yurdu'nun inşaatına devam ediyor.

"KIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN GÜVENLE KALABİLECEKLERİ YURTLAR YAPIYORUZ"

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan alan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ANKA Haber Ajansı'na yapılan çalışmaları anlattı.

İzmir'deki barınma sorununa dikkat çeken Başkan Çalkaya "Biz bir üniversite şehriyiz. Balçova'da iki tane üniversite var. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin sağlık kampüsü kendi ilçemizde. Bir de Ekonomi Üniversitesi var. Yaklaşık 14 bine yakın öğrenci ilçemizde eğitim ve öğretim görüyor. Maalesef Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri eğitim sisteminin çarpık olması ama bir o kadar da barınmayla ilgili de Türkiye'de büyük bir sorun var. İzmir'de yaklaşık 170 bin öğrenci buraya öğrenim görmek için geliyor ama ne yazık ki bunun sadece 16 bin kişilik KYK yurdu ve yaklaşık 20 bin öğrenci kapasiteli özel yurtlar var. Yani İzmir'deki her 10 öğrenciden sadece maalesef 4'ü barınma sorununun karşılığını bulabiliyor. Bu gerçekten çok büyük bir sorun. Biz bunu daha önceden tespit ettik ve ilk yurdumuzu 2009 yılında temelini atarak beş yıldızlı otel standartlarında bir kız yurdu inşa ettik. Evet biraz kızlara pozitif ayrımcılık yapmak istedik. Çünkü barınma sorunu kızlar için çok daha büyük bir problem. O yüzden kız yurdunu inşa ettik. Biz bu yurdu 2011 yılında hizmete açtık. O zaman yurt yapma projesinin temelinde öğrencilerin tarikat yurtlarına mecbur kalmaması gibi bir düşüncemiz vardı. 15 Temmuz hain darbesinde yaşadıklarımız bize acı bir tecrübe oldu. Biz Balçova Belediyesi olarak bu tehlikeyi çok öncesinden fark edip önlem almaya çalışmıştık. Şimdi ikinci yurdumuzun inşaatına başladık. 155 kız öğrencimiz burada çok güvenli bir şekilde kalacak. 66 oda mevcut ve 155 kız öğrenci ikinci yurdumuzda barınma ihtiyaçlarını gidermiş olacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılına da yetiştirmeyi planlıyoruz. Eylül ayında burada bu yurt bitmiş olacak ve hizmete açmış olacağız" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ"

Başkan Çalkaya, yurt sorununun yanı sıra öğrencilerin ve ailelerin bütün sıkıntılarına çözüm bulmak için çalışmalar yürüttükleri belirterek şunları söyledi:

"Anadolu'dan gelen öğrenciler özellikle KYK yurtlarında kalan öğrenciler o yüzden onlara öğlen yemeği desteği veriyoruz. Geçen sene yaklaşık bin 400'e yakın öğrencinin öğlen yemek bedellerini karşıladık. Bunun yanında yine yurtlardan, üniversitelere gelip gitmek problem. Onların ulaşımlarına da destek veriyoruz. Geçen sene üniversite kadın öğrenciler için "ilk harçlığınız bizden" kampanyası başlattık ve üniversiteyi kazanan bütün öğrencilerimize cep harçlığı olsun diye belediye olarak biz destek olduk. Tabi bu sadece üniversiteyi kazanan öğrencilerle sınırlı kalmıyor. İlkokula başlayan öğrenci için de şu an kitabından ayakkabısına, okul kıyafetlerine hepsinin fiyatları o kadar çok arttı ki artık veliler bunları bile almakta zorlanıyorlar. Biz o konuda da destek oluyoruz. Birinci sınıfa başlayan öğrenciden lise sona kadar tüm öğrencilerimize ekonomik durumlarına bakarak, inceleyerek onlara da hem kıyafet hem de kırtasiye konusunda destek oluyoruz. Geçen sene zannediyorum destek olduğumuz öğrenci sayısı iki binleri bulmuştu. Tabii ki bu sene bu sayının çok daha artacağını düşünüyorum. Çünkü ekonomi gerçekten çok kötü ve veliler aileler çok zorlanıyor. Biz elimizden geldiği kadar öğrenim gören sınıftan üniversiteye kadar tüm öğrencilere hem de velilerin yanında olmaya çalışıyoruz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü her şeyin eğitimle değişeceğine inanıyoruz. Belediye olarak biz eğitime sonsuz destek veriyoruz. Yeter ki çocuklarımız okullardan, üniversitelerden mahrum kalmasınlar. Okusunlar. Bizler belediye olarak onların yanındayız"