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Bakan Tekin'in sarı zarf verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen odası toplantısında 2 yıllık matematik öğretmeni Esra Karaca'ya (26) doğum günü sürprizi yaptı. Bakan Tekin, 'sarı zarf' uzattığı Karaca'yı "Söz ver ağlamayacağına" diye uyardı. "Ağlamayacağım' diyerek açtığı zarftan çıkan doğum günü kutlama mesajını gören Esra Karaca, Bakan Tekin'e teşekkür etti. Bakan Tekin, Karaca'ya ayrıca çiçek ve hediye verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'a geldi. Havalimanında Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılanan Bakan Tekin, Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Altunbulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Bakan Tekin, okul idaresi ve öğretmenlerle toplantı yaptı.

ÖĞRETMENDE SARI ZARF VERDİ

Toplantı sırasında Bakan Tekin, matematik öğretmeni Esra Karaca'ya sarı bir zarf uzattı. Bakan Tekin, 2 yıllık matematik öğretmeni olan Karaca'yı "Söz ver ağlamayacağına" diye uyardı. "Ağlamayacağım" diyerek sarı zarfı açan Karaca, Bakan Tekin'in kendisinin doğum gününü kutlayan kartını gördü. Karaca'nın okuduğu doğum kartı mesajında "Kıymetli öğretmenim Esra Karaca, öğretmenlik bilgi aktarmak değildir sadece. Bir duruş, bir direniştir. Öğrencilerimizi yetiştirmek kadim Türk tarihinin inşasında üstlendiğiniz rol, memleketimiz için kutsaldır. Siz her gün bu duruş ve mesuliyetle yaş alıyorsunuz. Her yaşınız her gününüz bizim için, ülkemiz için çok değerli, doğum gününüz kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. Bakan Tekin, "Başta bayağı bir korktun" diyerek 26'ncı yaşını kutladığı Esra Karaca'ya çiçek ve hediye verdi.

Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu

"ÖNCE TEDİRGİN OLDUM"

Bakan Tekin'in sarı zarf uzatmasıyla önce tedirgin olduğunu ifade eden Esra Karaca, "Sarı zarf bizim için güzel bir şey değil. Ama şu an çok mutluyum" dedi.

Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu

Bakan Tekin'in sarı zarf verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Eğitim
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

orta öğretim de din derslerine mezar maketi sokup ölü yıkatma seneryoları yaptıran adam değil mi bu

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Haber Yorumlarıcabbar büyüktuna:

Bu nasıl bir saçmalık???

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Hiç samimi gelmiyorlar neden bilmiyorum bıyıktan mı acaba

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Zarf içinde tebrik mesajı yerine, market alış veriş çeki olsaymış daha sevindirici olurmuş.

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Haber YorumlarıNUH KILINÇ:

İşleri güçleri şow...ya bırakın bu işleride ataması yapılmayan bölümleri kapatın boşboşuna dört sene okuyupta işsiz güçsüz beklemesin sonra gençler...sonra mevcut bekleyen öğretmenlerin atamasını yapın..bunları yapınki diğerlerinden farkınız olsun

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