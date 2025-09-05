Bakan Tekin: Kayıt parası talep edilemez, okul aile birlikleri gönüllü bağış alabilir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuk olduğu programda okullarda velilerden "kayıt parası" istendiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BURADA BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR"

Tekin, kimseye kayıt için ek ücret talep edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bir veli, 'Benim çocuğumu okula kaydetmek için bizden ücret istiyorlar' diyorsa, burada bir yanlış anlaşılma var. Kimseye kayıt için ilave bir inisiyatif tanımıyoruz. Her öğrencinin hangi okula kaydedileceği bellidir. Kayıt için para talebi söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

"BUNU YASAKLAYAMAYIZ, BUNA ENGEL DE OLAMAYIZ"

Bakan Tekin, velilerden bağış istenmesiyle ilgili ise farklı bir tabloya işaret etti. Bazı okullarda ekstra imkanların talep edildiğini belirten Tekin, "Bazı okullarımızda çocuklarımıza ekstra imkanlar sunulması isteniyor. Veliler istiyor bunu. İşte, çocukları geziye götürün ya da halı saha yapın falan… Hani bizim yapmadığımız bazı yatırımları talep ediyorlar ve bunun karşılığında da Okul Aile Birliği diyor ki, 'Biz şu hizmetleri de sunacağız. Dolayısıyla biz velilerden bağış istiyoruz.' Bu, Okul Aile Birliğinin aldığı bir karar. Bakın, bu bir zorunlu karar değildir. Velilerin kendi aralarında aldıkları bir karar. 'Biz çocuklarımıza ilave olarak şu imkanları da sunmak istiyoruz.' Tekrar altını çizerek söylüyorum: Bu konuda veliyi zorlayan, öğrenciyi zorlayan… Zaten bu genelgemizde de onun altını ısrarla çizdik tekrar. Böyle bir zorlamaya kimseye, kimsenin kimseye böyle bir zorlama yapma hakkı yok. Ama Okul Aile Birlikleri bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama onu Okul Aile Birlikleri zaten veliler kendi aralarında toplanarak bir karar alıyorlar ve diyorlar ki, 'Devletin sunduğu imkanlara ilave olarak biz çocuklarımıza başka imkanları da sunmak istiyoruz.' Bunu yasaklayamayız, buna engel de olamayız" dedi.

ÖZEL OKULLAR İÇİN "BANKA" UYARISI

Çocuklarını özel okullara kaydettiren velilere de çağrıda bulunan Bakan Tekin, "Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim" şeklinde konuştu.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ

Son olarak zorunlu eğitim süresinin değişeceğinin sinyalini veren Bakan Tekin, "12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.