Şehit ve gazi çocuklarına özel okul kontenjanları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklara özel okullarda sunulan ücretsiz kontenjan hakkı kapsamında, "Eğitimden sosyal haklara kadar şehit ve gazi çocuklarımıza çok kapsamlı imkanlar sunuyor, onları eğitim hayatları boyunca kesintisiz olarak desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklara özel okullarda sunulan ücretsiz kontenjan hakkı kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen uygulama kapsamında özel okullarda toplam öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü oranında şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar için ücretsiz kontenjan hakkı sunuluyor. Bu kapsamda, şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okumalarına yönelik başvuru ve yerleştirme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan modül üzerinden gerçekleştirildi. Tercihte bulunan bin 969 öğrenciden bin 952'si tercihlerinden birine yerleşti. Böylece başvuran adayların yüzde 99,08'i tercihlerinden birine girdi. Adayların yüzde 82'si ilk tercihine, yüzde 97'si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti. İlk aşamada yerleşemeyen 17 öğrencinin de il milli eğitim müdürlüklerince boş kontenjanlara yerleştirilmesiyle başvuruların tamamı karşılanmış olacak.

Kayıtlar 7 Eylül'e kadar sürecek

Yerleştirilen öğrencilerin ücretsiz okuma hakkından yararlanabilmesi için 7 Eylül'e kadar ilgili özel okula kayıt yaptırması gerekiyor. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler hakkından vazgeçmiş sayılacak. Süreç kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, servis ücreti hariç yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve uluslararası diploma programları gibi hizmetlerden öğrenim süreleri boyunca ücretsiz yararlanabilecek. Yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar 8 Eylül'de e-Okul üzerinden yayımlanacak. Bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemleri ise özel okullarca tamamlanacak.

"Devletimizin tüm imkanlarını evlatlarımızın geleceği için seferber etmeyi sürdürüyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin evlatları ile devletimizin kanatları altındaki tüm yavrularımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması temel önceliğimizdir. Eğitimden sosyal haklara kadar şehit ve gazi çocuklarımıza çok kapsamlı imkanlar sunuyor, onları eğitim hayatları boyunca kesintisiz olarak desteklemeye devam ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını evlatlarımızın geleceği için seferber etmeyi sürdürüyoruz. Sonuçların tüm evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyor, çocuklarımıza yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yerleştirmenin Milli Eğitim Bakanlığı altyapısıyla yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, e-Okul modülüyle sürece destek veren MEB'e ve il müdürlüklerine teşekkür ederek iki bakanlığın güçlü iş birliği sayesinde sürecin tamamlandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı