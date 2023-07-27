Bakan Ersoy 2023 yılında Türkiye Bursları'na 162 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında Türkiye Bursları'na 162 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapılması yürütülen çalışmaların ne kadar doğru ilerlediğini gösteriyor dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın (YTB) dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sağlayarak uluslararası standartlarda burslu eğitim almalarını kapsayan 'Türkiye Bursları' projesi ile üniversitelerden mezun olan öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Ersoy, Türkiye Bursları programı ile mezun olan gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Türkiye Bursları programı hayata geçtiği ilk yıl 42 bin civarında başvuru olmuştu. Ama bugün gelinen noktada, çalışma arkadaşlarımızın çabaları sayesinde bu rakam 117 bini geçti. 2023 yılında Türkiye Bursları'na 162 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapılması yürütülen çalışmaların ne kadar doğru ilerlediğini gösteriyor. Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Endonezya'dan Mısır'a, Nijerya'dan Amerika kıtasına kadar dünyanın dört bir yanından gençlerin bu programa katılması Türkiye Bursları programının küresel bir başarı hikayesine dönüştüğünün ispatıdır diye konuştu.

'EZELİ VE EBEDİ BİR KARDEŞLİĞİN ALTINA İMZA ATTIK'

Mezun olan gençlere güvendiğini belirten Ersoy, Uluslararası standartlarda iyi bir eğitim aldığınızı biliyoruz. Kalbinizin insanlığın yararına olan işler için attığına inanıyoruz. Bugün mezun olan arkadaşlarımız yarın ülkelerine dönecek olabilirler. Bugüne kadar birlikte olduğumuz bu yolculukta yollarımız ayrılıyor olabilir. Ama sizlerle bizim yolumuz ayrılıyor gibi gözükse de biz aslında ezeli ve ebedi bir kardeşliğin altına imza attık. Bu yüzden farklı coğrafyalarda yaşasak da kalbi, insanlığın iyiliği için, dünyanın daha adil bir yer olması için atan insanların ayrılması mümkün değildir. İnşallah hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için aynı ülkede olmamız gerekmiyor. Tanzanya'da, Kenya'da, Kosova'da, Filistin'de, Venezuela'da da olsak kalbimiz hep bir atmaya devam edecektir. Türkiye Bursları mezunları, dünyanın dört bir yanında hayatı güzelleştirmeyi kendine ilke edinmiş, paylaşmayı, hoşgörüyü esas alan iyilik hareketinin parçaları olacaklardır. Unutmayın ki, Türkiye ile kendi ülkeleriniz arasındaki gönül köprülerinin mimarları sizlersiniz dedi.

Ersoy, konuşmasının ardından mezun olan gençlere diplomalarını takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.