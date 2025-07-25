Bahçeşehir Üniversitesi, Yapay Zeka İle Geleceği Şekillendiriyor

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), hayata geçirdiği projeyle öğrencilerden akademisyenlere, yöneticilerden araştırmacılara kadar üniversitedeki herkese yapay zeka desteği sunacağını açıkladı. OpenAI altyapısındaki Chat GPT Edu ve AI Base Campus uygulamalarını kullanarak üniversite bünyesinde oluşturulan sistemle ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Geleceğin üniversitesini bugünden kuruyoruz" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi, yapay zeka teknolojisini kampüse taşıdığını duyurdu. Üniversite bünyesinde öğrencilerden akademisyenlere, araştırmacılardan yöneticilere kadar üniversitede herkesin yapay zeka sistemlerini kullanmasını sağlayan projenin hayata geçirilmesi için OpenAI'den destek alındığı aktarıldı. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan 'Yapay Zeka Yetkinlik Birimi' tarafından karşılıklı görüşmeler sonucu oluşturulan sistem, öğrencilerin bireysel öğrenme tarzlarına uygun rehberlik sunan 'AI Öğrenci Asistanları', fakülte ve derslere özel 'ChatGPT Çözümleri', araştırmacılar için 'Stratejik Analiz Destekleri', 'Kişisel Gelişim Takibi' ve 'Akıllı Kampüs' uygulamalarını içeriyor.

KAPSAMLI VE DERİNLEMESİNE DESTEK

Yeni uygulamayla, her bir akademik birim için özelleştirilmiş ChatGPT sistemleri sayesinde, ekonomi, mühendislik, tasarım gibi birçok disiplinde entegre öğrenme destekleri sağlanacak. Kampüs yaşamından sürdürülebilir altyapı yönetimine kadar tüm sistemler veriye dayalı, yapay zeka destekli bir yapıya kavuşurken, ChatGPT Edu lisanslarıyla araştırmacılar, veri analizi, öngörü ve model geliştirme ile akademik içerik üretiminde daha hızlı, kapsamlı ve derinlemesine destek alabilecek.

DİJİTAL ASİSTAN KOLAYLIĞI

Üniversitede ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılma olanağı sunan yapay zeka desteğinin, öğrencilerin dersleri için de kolaylık sağlaması hedefleniyor. Yeni uygulamayla BAU'daki öğrenciler, bölümlerinde gördükleri her dersin dijital asistanına ulaşma imkanı buluyor. OpenAI GPTStore üzerinden her dersin dijital asistanına erişen öğrenciler, o dersle ilgili merak ettikleri soruları sorabiliyor. Dijital asistan, öğrencilerin sorularına BAU akademisyenlerinin hazırladığı veriler ışığında cevap veriyor. Ücretsiz olan her bir ders asistanını tüm üniversitelerdeki öğrenciler de web ve cep telefonlarından erişebiliyor.

BAU FİLTRESİNDEN GEÇİYOR

BAU akademisyenlerinin filtresinden geçen bilgilerle, üniversitedeki hocaların hazırladığı bilgi ve verileri sunan yeni uygulamanın, akademik çalışmalar açısından da kolaylık sağlaması hedefleniyor. Yapay zekanın bütüncül kullanılmasıyla veriye dayalı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesine olanak sağlayacak sistemin, araştırmada etkinliği artırması amaçlanıyor. Uygulama ile, stratejik planlama, kaynak tahsisi ve bilimsel üretkenliğin de önemli ölçüde geliştirilmesi planlanıyor. Yapay zeka ile desteklenen bu sistemlerin, üniversitenin küresel akademik rekabet gücünü de artırması bekleniyor.

KARİYER PLANLAMASINI DESTEKLİYOR

Akademik kadro için hazırlanan yapay zeka asistanı, ayrıca öğrencilerin eğitim süreçlerinin takibini de kolaylaştırıyor. Yapay zeka asistanı öğrencilerin gelişmiş ve gelişime ihtiyaç duyan alanlarını daha kolay görme imkanı sunuyor. Öğrenci gelişme serüveni haritalanması sayesinde, akademisyenlerin öğrencilerinin kariyer planlamasına destek vermesi de kolaylaşıyor.

'ÜNİVERSİTEYİ YENİDEN TANIMLAYACAK'

BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Saygın Şenel, OpenAI altyapısıyla uygulanan yeni sistemin önemine dikkat çekerek, "BAU, bu büyük dönüşüm sürecinde üniversiteyi yeniden tanımlayacak. Tamamı yapay zeka teknolojileriyle donatılmış yeni AI Campus anlayışını, BAU Campus ile ülkemize kazandırmaktan ve bilim dünyasına hediye edecek olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE VE DÜNYA'DA ÖRNEK OLACAK'

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise ülkemizde ve dünyada örnek teşkil edeceğini belirttiği yeni uygulama ile ilgili "Yapay zeka artık sadece bir teknoloji değil, bir öğrenme ve yönetim ortağı. Biz, öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkaran, veriye dayalı kararları güçlendiren ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimini mümkün kılan bir üniversite modeli kuruyoruz. OpenAI altyapısı ile başlattığımız bu dönüşüm, hem Türkiye'de hem dünyada örnek teşkil edecek" dedi.