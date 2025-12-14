Öğretmen Emrah Kaya, Atık Malzemeleri Müzik Enstrümanına Dönüştürerek Öğrencilerine Çevre Bilinci Aşıyor

ANKARA Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapan Öğretmen Emrah Kaya, 18 yıldır atık malzemeleri müzik enstrümanına dönüştürerek öğrencilerine çevre bilincini aşılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde Türk Müziği Teori ve Uygulama Öğretmeni olarak görev yapan Emrah Kaya, 18 yıldır atık malzemeleri müzik enstrümanına dönüştürerek hem unutulmuş çalgıları yaşatıyor hem de öğrencilerine Sıfır Atık konusunda örnek oluyor. Bakan Murat Kurum, 23 yıldır öğretmenlik yapan Emrah Kaya'nın hikayesini sosyal medya hesabından, "Bu dönüşüm bambaşka. Emrah öğretmenimiz Sıfır Atık ile atığın sadece çöpten ibaret olmadığını geri dönüşümün en güzel örneklerinden biriyle bize gösterdi. Atık malzemeler onun ellerinde şimdi melodiye dönüşüyor" mesajıyla paylaştı.

TENEKE KUTUDAN REBAB, PİPETTEN SİPSİ

Kökleri Anadolu'nun eski medeniyetlerine uzanan enstrümanları araştıran Öğretmen Emrah Kaya, hem doğal malzemeleri hem de atık malzemeleri kullanarak geçmişte kullanılan müzik aletlerinin sesini bugüne taşıyor. Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Annem de ağaç materyallerinden çalgılar yapardı. Ben yöre yöre gezdikçe bu tarz enstrümanlar tespit ettim. Örneğin; Şanlıurfa bölgesinde tenekeden rebablar yapılıyordu. Burdur bölgesinde kenarda kıyıda kesilmiş sazlıklardan sipsiler yapılıyordu. Bir seferinde süpürgenin sapının içinin boş olduğunu gördüm yani boru olduğunu gördüm, plastik boru; o zaman da benim kaval yapacak materyale ihtiyacım vardı ve kaval yaptım. Mesela; eski Selçuklu ve Osmanlı minyatürlerinde olan rebab çalgısı vardı. Hindistan cevizi ile ağaçtan yapılıyordu sapı, iki parça halinde oluyordu; bunu, gövdesini Hindistan cevizinden değil de 5 litrelik salça tenekesinden yapmaya karar verdim ve başarılı sonuçlar aldım. Günlük hayatta kullandığımız pipetleri değerlendirmeye karar verdim. Onlardan nasıl bir çalgı yapıldığıyla ilgili düşünmeye başladım. Bunun Anadolu'da kullanılan bir çalgıya benzediğine karar verdim ve aynısının örneğini beş delikli olarak yaptım" dedi.

'ÖĞRENCİLERİME DE AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUM'

Müzik aleti yapmak için teneke isteyince aşçının çok şaşırdığını söyleyen Emrah Kaya, "'Hocam tenekeden çalgı mı olur' dedi ama sonra görünce şaşırdı. 'Gerçekten hocam çok iyiymiş sesi' tepkisini verdi. Kendi okulumda ve öğrencilerime de aşılamaya çalışıyorum. Şimdi yavaş yavaş öğrenciler evlerinden materyaller getiriyorlar, soruyorlar. Ben de yol gösteriyorum. Öğrenciler bu konuya çok hayran kalıyorlar. 'Ya hocam bundan nasıl böyle bir ses çıktı?' diyorlar. Ağacın kenarındaki sakızından bir miktar aldık. Onu erittik ve çocuklar onun cila olduğunu gördü. Ahşaba sürerek onun parladığını gördüler. Bu tarz farkındalıklar da yarattık. Aynı şekilde ağacın çıkan sakızından tutkal yaptım ve birçok yaptığım çalgıda da o tutkalı kullandım" ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK PROJESİ'NE DESTEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Projesi'ni çok beğendiğini dile getiren Kaya, "Bakanlığın Sıfır Atık uygulamasını beğeniyorum. Çünkü her bir plastiğin, camın ayrıştırılması bizim de çok işimize yarıyor. Gidip gerektiği gibi malzemeyi başka bir şeye dönüştürüldüğünü görüyoruz. Gerekirse biz de oradan alıp kullanabiliyoruz. Bence çok iyi bir şey. İnsanların da işini kolaylaştıran bir şey diye düşünüyorum. Benim de sıfır atığa bu şekilde, bu atılmış materyalleri kullanarak ve bunları tınıya dönüştürerek bir katkım oluyor. Yeni bu işe başlayacak olanlara da kesinlikle sıfır atıktan çalgı yapmalarını öneriyorum" dedi.