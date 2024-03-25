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Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki taarruz emri deşifre edildi

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Mustafa Kemal Atatürk'ün 109 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında kendi el yazısı ile yazdığı taarruz emri, deşifre edildi. Savaşta o dönem 19'uncu Fırka Kumandanı görevinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün 109 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında kendi el yazısı ile Mehmet Şefik Bey'e yazdığı taarruz emrin de 'Başarılarınızı gündüz gözüyle seyretmek isterim' ifadesinin yer aldığı görüldü.

NE PAHASINA OLURSA OLURSA OLSUN TAARRUZA GEÇİLMESİ EMRİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu emrin çok anlamlı olduğuna dikkati çekip, "Çünkü düşmanın denize dökülmesi ve geri püskürtülmesi için aslında Türk askerindeki azim ve kararlılığı ortaya koyan bir anlayışla kaleme alınmıştır. Bizzat Mustafa Kemal tarafından kaleme alınan ve imzalanan bu emirde, Şefik Aker Bey'e her ne pahasına olursa olsun taarruza geçilmesi gerektiğini ve bundan asla geri durulmaması gerektiğini ve mealen de 'Başarılarınızı gündüz gözüyle görmek isterim' dediğini burada görüyoruz. Aslında Çanakkale'de bir cesaret, fedakarlık ortaya çıkıyor. Bunu da hem asker kabul ediyor hem de subaylarımız bu emirleri çok net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

"ÇANAKKALE'NİN SON KALE OLDUĞUNU HERKES ÇOK İYİ BİLİYOR"

Bu emirleri vermenin kolay olmadığını vurgulayan Kaşdemir, "Çünkü çok büyük bir mücadele var ve bunun sonunda ölüm, yaralanma, şehit olmak veya gazi olmak var. Ama burada hem askerler hem de komutanlar çok iyi biliyor ki Çanakkale geçilince İstanbul'a gelinmiş olacak. Çanakkale'nin son kale olduğunu herkes çok iyi biliyor. O dönem savunma yapan bütün kahraman Türk askerleri, bu bilinçle hareket ediyor. İşte o kahraman subaylarımızdan biri de Mustafa Kemal Atatürk. Zaten Mustafa Kemal, çok öngörülü, ileri görüşlü, çok başarılı, cesur, fedakar bir asker ama bir o kadar ciddi disiplinli ve kararlı bir asker. Emirlerinde bunu görüyoruz" diye konuştu.

"ÇANAKKALE İŞTE BÖYLE GEÇİLMEZ OLDU"

Kaşdemir, şöyle devam etti: "Belki de o zor şartlarda ertelenebilecek, ertelenmesi düşünülen bir taarruzu bile asla gecikmeye mahal vermeden 'Başarılarınızı, taarruzu gündüz gözüyle görmek isterim' şeklinde ifade ediyor. Bu da şu demek oluyor; vakit geçirmeden, düşmana herkes bir sel gibi atılıp, düşmanı boğup geri püskürtüyor. Çanakkale işte böyle geçilmez oldu. Mehmetçiğin büyük fedakarlığı, büyük kararlılığı, Türk subaylarının da hem çok iyi sevk ve idaresi hem de büyük azmi ve disiplin sayesinde. Çanakkale'deki başarının altındaki temel sebep budur."

Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki Taarruz Emri Deşifre Edildi

Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki Taarruz Emri Deşifre Edildi

Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki Taarruz Emri Deşifre Edildi

Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki Taarruz Emri Deşifre Edildi

Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki Taarruz Emri Deşifre Edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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