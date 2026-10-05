Anadolu Üniversitesi panelinde yasa dışı bahis vergi kaybı ve terör uyarısı yapıldı

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Paneli"nde konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, yasa dışı bahisten kaçırılan vergilerin terör ve suç örgütlerinin finansmanında kullanıldığına dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise bağımlılık oluşturan bahis ve şans oyunlarının toplumsal bir tehdit haline geldiğini vurguladı.

Eskişehir Adliyesi ile Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde "Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Paneli" gerçekleştirildi. Fakülte amfisinde düzenlenen panele; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, adli yargı mensupları, akademisyenler ve çok sayıda hukuk fakültesi öğrencisi katıldı. Panelde, hızla yaygınlaşan sanal bahis ve kumarın hukuki, cezai ve toplumsal boyutları kapsamlı şekilde ele alındı.

"Bedava peynir fare kapanında olur"

Öğrencisi olduğu fakülteye başsavcı olarak dönmenin gururunu yaşadığını dile getiren Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, yasa dışı bahisle mücadelede kararlı olduklarını belirtti. Yasa dışı bahsin üç temel tehlikesi olduğuna işaret eden Başsavcı Karakülah, "Yasa dışı bahis, devletlerin üzerinde durduğu ve son zamanlarda vergi kayıplarının çok yüksek olduğu bir alan. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 6 ayda bir kolluk birimlerimiz ve jandarma mensuplarımızla toplanarak değerlendirmeler yapıyoruz ve bu konuda çok kararlıyız. Çünkü yasa dışı bahsin 3 önemli tehlikesi var: Birincisi ve en önemlisi devletten vergi kaçırılıyor. Kaçırılan bu vergiler terör örgütlerinin ve suç örgütlerinin finansmanında kullanılıyor. Üçüncüsü ise bu bataklığa bulaşan veya hesabını kullandıran vatandaşlarımızın aile yapısı bozuluyor. Buraya para kaptırıp intihar edenler, aile düzeni yıkılanlar var. Atalarımızın dediği gibi; bedava peynir fare kapanında olur. Kimse kimseye altın tepside kolay para sunmaz. Dinimiz ve örfümüz gereği alın teri dökerek kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Her yasal hak helal değildir"

Bahis ve kumarın toplumun hemen her kesiminde bir bağımlılık ve hastalık haline geldiğini vurgulayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, dijital mecralardaki gizli tehlikelere değindi. Merhum yazar Alev Alatlı'nın "Her yasal hak helal değildir" sözünü hatırlatan Rektör Adıgüzel, şunları söyledi:

"Bahis ve kumarla ilgili ailesinden veya çevresinden muzdarip olmayan neredeyse kimse kalmadı. Bu durum hem ailemizi hem de ülkemizi tehdit eden bir boyuta ulaştı. Yasa dışı olanla mücadele ediyoruz ancak yasa içi olduğunda alkışlayacak mıyız? Emek sarf etmeden, oturduğunuz yerden kazandığınız hiçbir şey helal değildir. Dijital dünyada artık bunlardan kaçmak da zorlaşıyor; haber izlerken, derbi maçı takip ederken ya da 'ücretsiz' sunulan bir mobil oyunu oynarken karşınıza bahis reklamları çıkıyor. Bu aplikasyonların neden bedava olduğunu düşünmemiz lazım. Oltaya düşenlerden, uygulamanın kazanacağı paranın katbekat fazlası çıkarılıyor. Geleceğin hukukçuları olan gençlerimizin ve toplumumuzun bu tür kötü alışkanlıklardan uzak durması en büyük vazifedir."

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, yasa dışı bahis ve kumarın önlenmesine yönelik hukuki mekanizmaların aktarıldığı sunumlar ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı