Haberler

Anabilim Eğitim Kurumları Sahnesinde Cumhuriyet Destanı Bir Kez Daha Hayat Buldu!

Güncelleme:
Anabilim Eğitim Kurumları 300 kişilik dev kadro ile Cumhuriyetimizin 102. yılında unutulmayacak, destansı bir performansa imza attı.

Anabilim Eğitim Kurumları, Cumhuriyet Bayramı geleneğini bozmadı ve cumhuriyetimizin 102. yılını unutulmaz bir gösteriyle kutladı. 29 Ekim Çarşamba akşamı Anabilim Ümraniye Kampüsü sahnesinde gerçekleşen "Beklenen" adlı tiyatro gösterisi, izleyenlere unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaşattı.

Kurtuluş Savaşı'nın kalbinden doğan, yazar Özden İnal'ın kaleme aldığı, yönetmen Cengiz Çevik'in sahneye taşıdığı "Beklenen" oyununun yönetmen yardımcılığını Arda Akoğul, dans direktörlüğünü Özlem Güde, müzik direktörlüğünü Mine Tamtürk ve sanat direktörlüğünü Bike Burak üstlendi. "Beklenen" oyunu, Anabilim öğrencileri, öğretmenleri ve profesyonel sanatçılardan oluşan 300 kişilik dev bir kadronun unutulmaz performansıyla büyüleyici bir gösteriye dönüştü. Anabilim ailesi, sahnede yeniden canlanan bağımsızlık mücadelesiyle cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdı. Yüzlerce kişi, gösteriyi Ümraniye Kampüsü salonunda canlı izlerken gösteriye katılamayanlar, Anabilim Eğitim Kurumları YouTube kanalı üzerinden yapılan canlı yayınla bu unutulmaz gösteriyi izleme fırsatı yakaladı.

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı:

"Bu akşam sahnede sadece bir oyun değil, "cumhuriyet ruhu" vardı. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu anlamlı günde sergilediği performans, Anabilimin cumhuriyet değerlerine olan bağlılığının en güçlü göstergesi oldu. 300 kişilik bu dev gösteriyle, geleceğe umutla bakan bir neslin yetiştiğini görmek, hepimiz için gurur vericiydi. Sanatı, kültürü ve milli değerleri bir araya getiren bu gösteri, Anabilimin eğitim yaklaşımının en güzel örneklerinden biri oldu."

Cumhuriyetin 102. yılına yakışır bu anlamlı gece, Anabilim sahnesinde alkışlarla, gözyaşlarıyla ve büyük bir gururla sona erdi.

Anabilim Eğitim Kurumları

40 yılı aşkın köklü geçmişi ve yenilikçi vizyonu ile Anabilim Eğitim Kurumları, anaokulundan liseye İstanbul'da 8 kampüsüyle eğitimin öncü kurumlarından biri olmayı sürdürüyor.

21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Anabilim, akademik başarıyı sosyal-duygusal gelişimle dengeleyerek güçlü eğitim kadrosuyla yoğun bir akademik program sunmaktadır. Cambridge Uluslararası Eğitim Programı, ulusal sınavlardaki güçlü sınav rehberlik desteği, üstün yetenekli öğrenciler için geliştirilen özel destek programları, İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil öğretimi, Yetenek Geliştirme, Kişilik Geliştirme ve Düşünme Becerileri Programları ve Anabilim Spor Kulübü sayesinde Anabilimden mezun olan her öğrenci donanımlı bireyler olarak yetişmektedir.

Anabilim Eğitim Kurumları, akademik disiplinin yanı sıra, eğitimde kalite, sürdürülebilir gelişim ve küresel hedeflerle geleceğin liderlerini bugünden hazırlamaya devam edecektir.

Senem Zafer
Haberler.com / Eğitim
Haberler.com
