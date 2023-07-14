Akfen Holding, TİKAV Bireysel Gelişim Programı ile 350 öğrenciye ulaştı

Akfen Holding tarafından kurulan TİKAV, Bireysel Gelişim Programı ile toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Program kapsamında 350 öğrenciye ulaşıldı.

Akfen Holding tarafından 1999 yılında kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı hedeflediği Bireysel Gelişim Programı'nda (BGP) 350 öğrenciye ulaştı. BGP'nin yaz programı kapsamında gençlerle buluşan ve sorularını cevaplayan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, gençlere "Hayattaki fırsatları yakalamak çok önem taşıyor. Hayatta şans da, şanssızlık da herkese eşit miktarda gelir. Ama şansın ayağınıza geldiğini fark edebilmeniz için sizin çalışıyor ve uyanık olmanız lazım" tavsiyesinde bulundu.