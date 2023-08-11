Akdeniz Üniversitesi Rektörü Öğrencilere Tavsiyelerde Bulundu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversiteyi kazanacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Rektör Özkan, öğrencilerin sosyal hayatlarını, becerilerini ve gelişimlerini pekiştirmelerini önerdi. Ayrıca, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi verdi ve yüz yüze eğitimi planladıklarını açıkladı. Haberde ayrıca, uzaktan eğitimde kullanılan yazılım programıyla sınavlarda kopya çekmenin önüne geçildiği ve Akdeniz Üniversitesi'nin tercih edilmesi gereken bir üniversite olduğu vurgulandı.

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü (AÜ) Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversiteyi kazanacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Rektör Özkan, '4-5 yıl boyunca sadece eğitim öğretim değil, sosyal hayatları, becerileri ve gelişimlerini pekiştirmelerini, iyileştirmelerini öneririm. Örneğin bir yazılım öğrenirseniz, birkaç yabancı dil bilirseniz, hakikaten herkesin önünde olur ve kolay iş bulursunuz. Gençlik çok güzel bir şey. Bunun kıymetini bilsinler. Hem öğrensinler hem de kendilerini donatsınlar" dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Ekim ayı içerisinde öğrencilere kapılarını açacaklarını anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının çok daha huzurlu bir yıl olmasını dilediğini söyledi. Çok ciddi bir sıkıntı çıkmadığı takdirde yüz yüze eğitim yapmayı planladıklarını aktaran Prof. Dr. Özkan, Covid-19'un hayatımıza girmesiyle birlikte uzaktan eğitim modeline geçildiğini, bazı branşlarda ise sadece yüz yüze eğitim verildiğini hatırlattı. Eğitimde uzaktan eğitim modelinin de hayatı kolaylaştırdığını belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimi harmanlayarak bundan sonraki süreçte devam edebileceklerini belirterek, bu yıl yüz yüze eğitimi planladıklarını açıkladı.

GELİŞTİRİLEN YAZILIMLA, SINAVLARDA KOPYAYA GEÇİT YOK

Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzaktan eğitim ile birlikte ölçme değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılması için yazılım geliştirdiklerini belirterek, 'Göreve gelmeden önceki süreçte öğrencilerin başarı oranı yüzde 97'ydi. Bunda bir tuhaflık olduğunu fark ettik. Covid ile birlikte online eğitim modeline aniden yakalanıldığı için sınavlar gerektiği gibi yapılamamıştı. Biz de bunu gördük. Eğitimin en önemli kısmı ölçme değerlendirme. Siz bir yerde doğru ölçerseniz, öğrenci eksik olduğu yerleri görür ve onu tamamlayarak sahaya daha iyi çıkacaktır. Bu nedenle bir yazılım programı geliştirildi. Yazılım programıyla öğrencilerin kopya çekmesini ve aynı soruların tekrar sorulmasını ortadan kaldırdık. Böylece öğrenciler kopya çekemedi. Hepimiz öğrencilik yaptık. Bunun önüne geçebilmek önemli. Çocuklar bunun farkında değil. Bu anlamda elimizden geldiğince o programlarla gerçeğe yakın olarak kopya çekilmeyi en aza indirgedik. Kopya çekmenin çok yöntemi varmış ben de bu süreçte gördüm. Öğrencilerin ufku bu konuda çok geniş. Keşke kopyaya verecekleri süreleri ders çalışarak geçirseler. Çok ciddi hayal güçleri var. Biz hepsini bir şekilde kapatmaya çalıştık. Başka üniversiteler de programımızı aldı. Onlar da çok memnun kaldı. Ölçme değerlendirmeyi çok daha sağlıklı yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

'İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ ANTALYA'YA ÇEKMEKTE ZORLANIYORUZ'

Üniversite tercihlerinde Akdeniz Üniversitesi'nin çok iyi sıralarda olduğunu anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Bizim tek dezavantajımız İstanbul ve Ankara'daki çok iyi öğrenciler, İstanbul veya Ankara'da kalmak istiyor. Onları Antalya'ya çekmekte zorlanıyoruz. Antalya biraz pahalı bir şehir bu anlamda bazen imtina ediyorlar ama şu an olduğumuz yerden çok memnunuz. Tıp, Diş Hekimliği, Turizm fakülteleri Türkiye'nin en iyi fakültelerinden biri" diye konuştu.

'GENÇLER ZAMANINI GÜZEL DEĞERLENDİRSİN'

Akdeniz Üniversitesi'ni kazanacak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Yapmaları gereken şey, kendilerini tanıyarak, yeteneklerini keşfederek, neyi sevdiklerini bilerek öncelikli tercihlerini böyle yapmalılar. Daha sonra o bölümün nerede iyi eğitim verdiğine bakarak tercih etmeliler. Akdeniz Üniversitesi çok güzel kampüsü olan bir yer. Antalya çok kozmopolit bir şehir. Üniversitedeki bölümlerin istihdam oranlarına bakmaları gerekiyor. Ben burada Akdeniz Üniversitesi olarak iddialıyım. Üniversite sadece eğitim olarak değil, karakter, dünyaya bakış açılarını değiştirmeniz ve donatmanız gereken bir yer. Mezun olduktan sonra herkesle aynı halde çıkarsanız maalesef sıfırdan başlarsınız. Örneğin bir yazılım öğrenirseniz, birkaç yabancı dil bilirseniz, hakikaten herkesin önünde olur ve kolay iş bulursunuz. Ben bunlara yatırım yapmalarını öneririm. 4-5 yıl boyunca sadece eğitim öğretim değil sosyal hayatları, becerileri ve gelişimlerini pekiştirmelerini, iyileştirmelerini öneririm. Bu 4-5 yıl çok önemli. Tekrar geri dönüşü de yok. Bizim geriye alamadığımız tek şey zaman. En önemli şey zaman. Gençlik çok güzel bir şey. Bunun kıymetini bilsinler. Hem öğrensinler hem de kendilerini donatsınlar" dedi.