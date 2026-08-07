Haberler

Ağrılı öğrenci Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye ikincisi

Ağrılı öğrenci Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye ikincisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Ankara’da düzenlenen Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları Türkiye Finali’nde, Ağrı Ömer Çoktin Fen Lisesi öğrencisi Semih Süheyb Han, lise erkekler kategorisinde Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma dalında Türkiye ikinciliğini...

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Ankara'da düzenlenen Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları Türkiye Finali'nde, Ağrı Ömer Çoktin Fen Lisesi öğrencisi Semih Süheyb Han, lise erkekler kategorisinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma dalında Türkiye ikinciliğini elde etti.

Türkiye genelinden dereceye giren öğrencilerin katıldığı final yarışmasında gösterdiği başarıyla Ağrı'yı gururlandıran Semih Süheyb Han, yarışmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan tarafından makamında kabul edildi.

Ziyarette öğrenciyi tebrik eden Çakan, Semih Süheyb Han'a çeşitli hediyeler takdim ederek başarısından dolayı kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, elde edilen derecenin disiplinli çalışmanın, güçlü rehberliğin ve aile desteğinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Çakan, "Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyarak Türkiye ikinciliğini kazanan evladımız Semih Süheyb Han'ı yürekten kutluyorum. Bu başarı, ilimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Gençlerimizin bilgi, ahlak ve manevi değerlerle yetişmesi bizleri memnun ediyor. Öğrencimizin bu derecesinde emeği bulunan okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki eğitim hayatında da nice güzel başarılara imza atacaktır. Bizler her zaman çocuklarımızın yanında olmaya, onların emeklerini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Semih Süheyb Han ise kendisine verilen destekten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan'a, öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan açıkladı! Türkiye'nin de imzaladığı Mekke Anlaşması'nda 'NATO' detayı

Bakan Fidan açıkladı! Tarihi anlaşmada çok konuşulacak "NATO" detayı
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Esenyurt'ta net mesaj: Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak, peşinizdeyiz

Bakan Gürlek'ten İstanbul'da net mesaj: Yanınıza kar kalmayacak
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş

Öldüğünde 14 yaşındaydı! Annesi, katili cenazede zaten söylemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Eski başkanı Biden'in kanseri tüm vücudunu sardı

Trump'ın uğraşmaktan vazgeçemediği eski başkandan kötü haber
İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

İşletmeler iyice abarttı! Hesaba ekleneni görünce CİMER’e koştular
Tuvalet kağıtlarını İsrail bayrağıyla değiştirdi

Tuvalet kağıdını kaldırdı, yerine bunu koydu
Anız yangını nedeniyle görüş mesafesi düştü; 13 araç birbirine girdi

10'dan fazla aracın karıştığı kazanın nedeni sürücüler değil
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Galatasaray'a transferde Osimhen engeli

Osimhen Galatasaray'ı yaktı!