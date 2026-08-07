Ağrılı öğrenci Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye ikincisi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Ankara'da düzenlenen Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları Türkiye Finali'nde, Ağrı Ömer Çoktin Fen Lisesi öğrencisi Semih Süheyb Han, lise erkekler kategorisinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma dalında Türkiye ikinciliğini elde etti.

Türkiye genelinden dereceye giren öğrencilerin katıldığı final yarışmasında gösterdiği başarıyla Ağrı'yı gururlandıran Semih Süheyb Han, yarışmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan tarafından makamında kabul edildi.

Ziyarette öğrenciyi tebrik eden Çakan, Semih Süheyb Han'a çeşitli hediyeler takdim ederek başarısından dolayı kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, elde edilen derecenin disiplinli çalışmanın, güçlü rehberliğin ve aile desteğinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Çakan, "Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyarak Türkiye ikinciliğini kazanan evladımız Semih Süheyb Han'ı yürekten kutluyorum. Bu başarı, ilimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Gençlerimizin bilgi, ahlak ve manevi değerlerle yetişmesi bizleri memnun ediyor. Öğrencimizin bu derecesinde emeği bulunan okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki eğitim hayatında da nice güzel başarılara imza atacaktır. Bizler her zaman çocuklarımızın yanında olmaya, onların emeklerini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Semih Süheyb Han ise kendisine verilen destekten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan'a, öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı