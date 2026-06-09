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Afyon Lisesi öğrencisinden gururlandıran başarı

Afyon Lisesi öğrencisinden gururlandıran başarı
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Afyon Lisesi öğrencisi Sami Yusuf Atalık, Liselerarası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda il ve bölge birincisi olarak Ankara'da düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Afyon Lisesi öğrencisi Sami Yusuf Atalık, Liselerarası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda önce il birincisi, ardından Aydın'da düzenlenen bölge finalinde birinci olarak Ankara'da yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Liselerarası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması kapsamında Afyonkarahisar il genelinde birinci seçilen Afyon Lisesi öğrencisi Sami Yusuf Atalık, başarılarına bir yenisini daha ekledi. İl birinciliğinin ardından Atalık, 4 Haziran 2026 tarihinde Aydın'da düzenlenen bölge finaline katılım sağladı. Aydın, Uşak, Isparta, Kütahya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, İzmir ve Manisa olmak üzere toplam 9 ilin birincisinin mücadele ettiği yarışmada yeteneğini sergileyen Atalık, Kur'an-ı Kerim'e olan sevgisine kıraatını de katarak jürinin büyük takdirini topladı. Rakiplerini geride bırakarak bölge birincisi seçilen Sami Yusuf Atalık'ın, 15 Haziran 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türkiye finaline katılacağı öğrenildi.

"Afyon'u en iyi şekilde temsil edecektir"

Öğrencisinin elde ettiği başarıyla ilgili gurur duyduklarını belirten Afyon Lisesi Müdürü Ramazan Balkan, "Bu başarıdan dolayı öğrencimizi, ailesini ve kendisini çalıştıran öğretmeni Gülsüm Akman hanımı tebrik ediyorum. İnşallah öğrencimiz Türkiye finalinde iyi bir derece de yaparak Afyon'u en iyi şekilde temsil edecektir" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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