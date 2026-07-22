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AFAD ekiplerinin sualtı arama kurtarma eğitimleri Saros Körfezi'nde sürüyor

AFAD ekiplerinin sualtı arama kurtarma eğitimleri Saros Körfezi'nde sürüyor
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İstanbul AFAD'ın sualtı arama kurtarma personeli, Edirne'nin İbrice Limanı'nda teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün Suüstü ve Sualtı Arama Kurtarma Ekibi personeline yönelik eğitim programı, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyündeki İbrice Limanı'nda gerçekleştiriliyor.

Mevcut ekip personelinin yanı sıra arama kurtarma ekibine yeni katılan personelin de yer aldığı eğitimlere, AFAD Edirne İl Müdürlüğü arama ve kurtarma personeli de destek veriyor. Gerçek saha şartlarında gerçekleştirilen eğitimlerle ekiplerin sualtı arama ve kurtarma alanındaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor. Eğitim programı kapsamında katılımcılar, keşif dalışı, dalış becerilerinin geliştirilmesi, sualtı arama teknikleri uygulamaları ve dalış işaretleri konularında teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Ayrıca sualtı arama ve kurtarma teknikleri ile sonar cihazının etkin kullanımına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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