Adıyaman Üniversitesi Rektörü, deprem sonrası durumu açıkladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını cevapladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, 2023-2024 akademik yılında hayata geçirilecek projeler, çalışmalar ve üniversitesinin deprem sonrası durumu hakkında bilgiler verdi.

İslami ilimler Fakültesi Çok Amaçlı Salonunda geniş bir katlımla gerçekleştirilen toplantıda Prof. Dr. Kelleş, kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken programdan bahsetti.

6 Şubat depremlerinin Adıyaman Üniversitesinde ciddi hasara neden olduğunu kaydeden Rektör Kelleş, öncelikli hedeflerinin eğitim-öğretim ve fiziki anlamda 6 Şubat öncesini yakalamak olduğunu söyledi.

Adıyaman Üniversitesinin 6 Şubat depremlerinin akabindeki mevcut durumu hakkında bilgiler vererek başlayan Rektör Kelleş, "Üniversitemiz bünyesinde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi ve personel lojmanlarımız (A ve B Blok) ağır hasarlı durumdadır. Merkezi Derslikler, Rektörlük Binası İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Konservatuvar orta hasarlı durumdadır. Az hasarlı olan Eğitim Fakültesi A ve B-Blok, Mühendislik Fakültesi, Merkezi Laboratuvar, İslami İlimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Enstitü Binası, Deney Hayvanları ve Kreşin onarımı tamamlanmıştır. Teknik Bilimler MYO, İdari Mali İşler Hizmet Binası ve Öğrenci Yemekhanesinin ise onarımları devam etmektedir. Ayrıca, Kahta Meslek Yüksekokulunun tadilat işi ihale sürecindedir" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından gerek tayin gerekse de istifa ve nakil şeklinde ayrılan personelden ötürü çalışan sayısında düşüş yaşandığını belirten Rektör Kelleş, deprem öncesi 936 olan akademik personel sayısının 902'ye, idari personel sayısının ise 527'den 501'e düştüğünü ifade etti.

Kelleş, "Özellikle Adıyaman ve Adıyaman Üniversitesi için büyük öneme haiz olan Tıp Fakültemizde ise 218 olan akademik personel sayımız 199'a kadar düşmüştür.

Adıyaman Üniversitesi'nin 2023 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına göre lisans ve ön lisans programlarında yüzde 97,13lük doluluk oranına ulaştı. Üniversitemiz, lisans ve ön lisans programları için YKS kılavuzunda yayımlanan 2615 kontenjana 2540 öğrenci yerleştirildi. Birçok bölümde kontenjanlar yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, sadece birkaç bölümde (Bazı Mühendislikler-Elektrik, İnşaat, Makine, Tekstil) boş kalan kontenjan sayısı 75 kişi oldu. Buna göre; Üniversitemizdeki öğrenci sayımız toplamda 16,449'a ulaştı.

6 Şubat depremlerinde evi ağır hasar alan ya da yıkılan ADYÜ personeli için 500 konteyner ve 300 prefabrik evden oluşan yaşam alanı için kurulum çalışmalarının aralıksız devam ediyor. Personelimiz için öncelikle sorunlardan biri olan barınma konusu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Öğrencilerimizin yaşayabilecekleri problemler dikkate alınarak, güz dönemi eğitim-öğretim faaliyetlerinin Senatomuz tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmasına karar verilmiştir. Alınan kararlar gereği; Üniversitemizdeki fakülte ve bölümlerin uygulamalı eğitim gerektiren bölümleri yüz yüze, diğer bölümlerin ise uzaktan eğitim modeli ile devam etmesine karar vermiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rektör Kelleş, basın toplantısının ardından Adıyaman Üniversitesinde devam eden çalışmaları yerinde göstermek adına gazetecilerle birlikte kampüs alanını gezdi. - ADIYAMAN