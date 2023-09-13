Adıyaman'da 3 Bin 200 Öğrenciye Eğitim Seti Dağıtıldı

Adıyaman'da, Aslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Veli Arslan tarafından 3 bin 200 öğrenciye eğitim seti dağıtıldı.

Mimar Sinan Ortaokulu'nda düzenlenen kırtasiye seti dağıtım programına Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt ve Aslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Veli Arslan ile öğretmenler katıldı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA ÇALIŞTIK"

Programla katılanlar sınıflardaki öğrenciler ile bir süre sohbet ederek eğitim seti dağıttı. Dağıtım töreni sonrası konuşan Aslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Veli Arslan, "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi devleti, millet el ele projesinde ASKON ailesi olarak başta Adıyaman olmak üzere afetin yaşandığı bütün illerde olmaya çalıştık, gayret gösterdik. Okullarımızın açılmasıyla birlikte hem ASKON ailesi olarak hem milletvekili olan Resul Kurt ağabeyim ve sayın valimizle birlikte öğrencilerimizin yanında olmaya çalıştık. Ben buradan ülkemizde yaşayan tüm iş adamlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin her noktasındaki iş adamlarımızın afeti yaşayan her ilde destek olmalarını ve yaşanan acıları unutmamaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt ise Aslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Veli Arslan'a teşekkür ederek, deprem süreci boyunca desteklerini esirgemediğini hatırlattı.

"ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNDEKİ HEYECANI HEP BİRLİKTE GÖRDÜK"

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ise program kapsamında yaptığı konuşmada, "Bugün burada öğrencilerimiz tekrardan okullarıyla, öğretmenleriyle buluşuyor. Tabi çok büyük bir acı yaşadık, çok büyük sıkıntı yaşadık. Fakat bu sıkıntının, bu acının ardından bu şekilde yaralarımızı sarıyoruz, sarmaya devam ediyoruz. Eğitim bizim sunduğumuz en önemli kamu hizmetidir ve hayatın en önemli parçalarından bir tanesidir. Eğitimin normale dönmesi bu anlamda çok önemli, biz de bunun için çok uzun süredir ciddi hazırlık içerisindeydik. Çok şükür bu hafta başından itibaren ilimiz genelinde toplam 144 bin öğrencimizle 11 bin civarında öğretmenimizle eğitim öğretimi sorunsuz bir şekilde başlatma imkanımız oldu. Çocuklarımızın yüzündeki heyecanı hep beraber gördük. Milletvekilimiz ve İstanbul'da yine önemli bir iş adamımız sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu üyesi dayanışma için burada bu vesileyle hem öğrencilerimizle birlikte olduk hem de kendilerinin yaptığı katkıları memnuniyetle gördük. Bu dayanışma bu birliktelik ve özellikle devletimizin bu bölgedeki yoğun yatırımları devam ettiği sürece yaralarımızı çok hızlı bir şekilde sarıp şehrimizi tekrar normal günlerine, güzel günlerine döndüreceğimizden şüphemiz yok."

Program sonunda öğrencilere kırtasiye seti dağıtımı yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.