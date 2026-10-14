Adana'da görme engelli öğretmen Akyürek, 20 yıldır okulunda rehberlik ediyor

Adana'da görme engelli Rehber Öğretmeni Hasan Akyürek, 20 yıldır kendisi gibi görme engelli öğrencilerin eğitim hayatlarına rehberlik ediyor.

Çukurova ilçesinde 64 görme engelli öğrencinin eğitim gördüğü Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda rehber öğretmen olarak görev yapan Hasan Akyürek (46), 20 yıllık meslek hayatında öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatlarına rehberlik ediyor. Kendisi de görme engelli okulundan mezun olan ve meslek hayatının tamamında görme engelli öğrencilerle çalışan Akyürek, öğrencilerin eğitim süreçlerinin yanı sıra sosyal hayatlarında da karşılaştıkları sorunları aşmalarına yardımcı oluyor.

"Görme engelli olduğum için öğrencilere daha fazla yardımcı olabiliyorum"

Hasan Akyürek, öğrencilerini çok sevdiğini söyleyerek, "Rehberlik servisimiz normal okuldaki gibi değil. Normal okulda öğrencimiz anne babasıyla, dersleriyle veya arkadaşlarıyla ilgili sorun yaşadığında rehberliğe gider. Burada biz farklı olarak, öğrencilerimizin sesli kaynaklara ve Braille alfabeli kaynaklara nasıl ulaşacağına, buradan mezun olduktan sonra neler yapacağına veya teknolojiyi kullanarak insanlara daha az nasıl muhtaç olabilir gibi konularda bilgi veriyoruz. Ben de görme engelli olduğum ve yıllarca bu okullarda eğitim gördüğüm için öğrencilere bu konularda daha fazla yardımcı olabiliyorum" dedi.

"Diğer öğrenciler gelsin, bizim okulumuzu görsün ve öğrencilerimizi tanısınlar"

Akyürek, görme engelli okulunda öğretmen olması için rahmetli bir arkadaşının ısrar ettiğini dile getirerek, "Bana, 'Sen görme engellisin ve görme engelli okulundan mezun oldun. Önce kendin gibilere yardımcı ol, sonra gidersin' dedi. Ben gidemedim. Diğer öğrenciler gelsin, bizim okulumuzu görsün ve öğrencilerimizi tanısınlar. Çünkü lisede aynı sıralarda eğitim görecekler. Lisede görme engelli okulu Adana'da yok, bu nedenle öğrencilerimiz normal lisede eğitim alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum"

Öğrencilerden Yusuf Karabulut, okulunu sevdiğini aktararak, "Burası çok güzel bir yer. Hayalim avukat olmak ve bunun için çok çalışıyorum. En sevdiğim şeylerden biri koşmak veya oyun oynamak. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

"Büyüyünce kaşif veya polis olmak istiyorum"

Mehmet Çınar Koçak ise öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirterek, "Büyüyünce kaşif veya polis olmak istiyorum. Burada her okulda olduğu gibi dersler işliyoruz. Bazen oyunlar oynuyoruz. Zamanımız bu şekilde geçiyor" dedi.

"Öğretmenlerimiz, gönül gözüyle çocuklarımızla iletişim kuruyor"

Okul müdürü Cemal Dağhan ise görme engelliler okulunda çalışmanın muhteşem bir duygu olduğunu kaydederek, "Hayal ortaklarımla beraber gönül gözüyle çok güzel şeyler ürettik. Muhteşem bir duygu. Biz aslında şunu istiyoruz; vatandaşlarımızın görme engelli çocuklarını, devletimizin onlar için sunduğu bu okula göndermeleri. Öğretmenlerimiz, gönül gözüyle çocuklarımızla iletişim kuruyor. Bu durum, empati yeteneklerini artırmaya yardımcı oluyor. Biz, çocuklarımızın görme engelli olduklarının farkında bile olmuyoruz. Çocuklarımız ve biz birbirimize uyum sağlıyoruz. Okulumuz devlet okulu. Okulumuz tamamen çocuklarımızın iyi eğitim almasına odaklı olduğu için, devletimiz bütün imkanları çocuklarımıza sağlıyor. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve bütün ilçelerimizden öğrenci kabul eden bir bölge okuludur. Bütün ilçelerimizin ve köylerimizin hizmetine hazır bir okul" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı