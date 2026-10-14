İstanbul Boğazı'nda sağanak sonrası deniz 200 metrelik alanda kahverengiye döndü

İstanbul Boğazı'nda sağanak sonrası deniz 200 metrelik alanda kahverengiye döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da gece yarısından sonra etkisini artırıp sabah yoğunlaşan sağanak yağışın ardından İstanbul Boğazı'nın rengi kahverengiye döndü. Derelerden akan suyun boğaza ulaşmasıyla kıyı kesimlerde bazı bölgelerde yaklaşık 200 metrelik alanlarda deniz kahverengi oldu.
Ali AKSOYER/İSTANBULİSTANBUL'da etkili olan sağnak yağışın ardından İstanbul Boğazı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.
İstanbul'da gece yarısından sonra etkisini artıran sabah saatlerinde ise yoğun şekilde yağan yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı'nın rengi değişti. Derelerden akan suyun boğaza ulaşmasıyla kıyı kesimlerde bazı bölgelerde yaklaşık 200 metrelik alanlarda denizin rengi kahverengiye döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı