Açık lise mezuniyetinden üniversite birinciliğine: Emine Güneş'in azim ve başarı hikayesi

Karslı genç Emine Güneş, açık lise mezunu olarak başladığı akademik yolculuğunu Iğdır Üniversitesi'ni birincilikle tamamlayarak taçlandırdı. Karşılaştığı zorluklara rağmen gece gündüz demeden çalışarak önemli başarılara imza atan Güneş, hem akademik performansıyla hem de sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Birçok kişi için açık lise eğitimi, çeşitli nedenlerle örgün eğitim dışında kalınan bir sürecin devamı olarak görülse de Emine Güneş için bu durum hayallerine ulaşmasının önünde bir engel olmadı. Aksine, azim, disiplin ve kararlılıkla yürüttüğü eğitim hayatında elde ettiği başarılar, açık lise mezunu öğrenciler için de güçlü bir motivasyon kaynağı oldu.

Karslı genç sosyal hizmet uzmanı adayı Emine Güneş, eğitim hayatı boyunca karşısına çıkan tüm zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmedi. Gecesini gündüzüne katarak sürdürdüğü yoğun çalışma temposunun sonucunda Iğdır Üniversitesi'ni bölüm, fakülte ve üniversite birincisi olarak tamamladı. Bu büyük başarı, yalnızca akademik not ortalamasının değil; aynı zamanda sabrın, emeğin ve kararlılığın da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

"Akademik başarıyı sosyal sorumlulukla birleştirdi"

Üniversite eğitimi süresince yalnızca derslerinde üstün başarı göstermekle kalmayan Güneş, öğrencilik yıllarında birçok sosyal projeye de öncülük etti. Sosyal Hizmet Topluluğu'nun kurucu başkanlığını üstlenen genç isim, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk faaliyetlerine aktif katılım sağlaması için çeşitli çalışmalar yürüttü.

Toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı hedefleyen projelerde görev alan Güneş, özellikle çocuklar, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık faaliyetleri düzenledi. Eğitim, sosyal dayanışma, gönüllülük ve toplumsal bilinç konularında gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde çok sayıda kişiye ulaşıldı.

"Iğdır'da bir ilke imza attı"

Emine Güneş'in başarıları üniversite sınırlarının da ötesine geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında hazırladığı proje, Iğdır'da kabul edilen ilk proje olarak önemli bir başarı elde etti.

Bu proje ile gençlerin sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan çeşitli faaliyetler planlanırken, proje aynı zamanda üniversite öğrencilerinin toplumsal sorunlara çözüm üretme kapasitesini de ortaya koydu. Iğdır'da bir ilki gerçekleştiren bu başarı, üniversite camiasında da takdirle karşılandı.

"TÜBİTAK destekli proje başarısı"

Güneş, bilimsel alandaki çalışmalarını da sürdürerek TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan bir proje hazırladı. Akademik bilgi birikimini saha çalışmalarıyla birleştiren genç araştırmacı, sosyal hizmet alanında bilimsel üretime katkı sağlayan çalışmalar gerçekleştirdi. TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan proje, genç yaşta elde edilen önemli bilimsel başarılar arasında yer aldı.

"Açık lise mezunları da başarabilir"

Başarı hikayesinin en dikkat çekici yönlerinden biri ise açık lise mezunu olması. Eğitim hayatında zaman zaman önyargılarla karşılaşmasına rağmen bu durumun kendisini yıldırmasına izin vermeyen Emine Güneş, açık lise öğrencilerinin de doğru planlama, disiplin ve emekle büyük başarılara ulaşabileceğini gösterdi.

Güneş, başarısının arkasında uzun saatler süren çalışmaların, fedakarlığın ve hedeflerinden vazgeçmeme kararlılığının bulunduğunu belirterek gençlere şu mesajı veriyor:

"Açık lise mezunu olmak hiçbir zaman hayallerinizin önünde bir engel değildir. Önemli olan inancınızı kaybetmeden çalışmaya devam etmektir. Ben bu başarıyı gece gündüz emek vererek, yılmadan mücadele ederek elde ettim. Her gencin kendi hikayesini yazabilecek gücü olduğuna inanıyorum."

"Gençlere ilham veren bir başarı öyküsü"

Açık lise mezuniyetinden üniversite birinciliğine, topluluk başkanlığından ulusal düzeyde desteklenen projelere uzanan bu yolculuk; azim, emek ve kararlılığın başarıya dönüşebileceğinin somut bir örneği olarak görülüyor.

Karslı Emine Güneş'in hikayesi, eğitim hayatında çeşitli zorluklarla mücadele eden gençlere umut verirken, başarıya giden yolda şartlardan çok gayretin belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Üniversite birinciliği, sosyal sorumluluk çalışmaları, ÜNİDES ve TÜBİTAK projeleriyle adından söz ettiren Güneş, gelecekte de topluma katkı sunacak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı