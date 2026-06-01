Fethiye'de geleceğe 500 milyon liralık bağış

Fethiye'de yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü yerine getirerek yaklaşık 500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını eğitime bağışladı. Muğla Makası mevkiinde bulunan 4 katlı yapı, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek.

Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat mühendisi olarak çalışan ve bir oğlu ile üç torunu bulunan Dinçer Akyalı, anlamlı bir bağışa imza attı. Akyalı, annesine verdiği söz doğrultusunda Muğla Makası mevkiinde bulunan, halen eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı bina ve arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladı.

Yaklaşık 500 milyon TL değerinde olduğu belirtilen taşınmazın, bundan sonraki süreçte Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Bağışın devir işlemleri için Fethiye Kaymakamlığı'nda protokol töreni düzenlendi. Törende Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile hayırsever iş insanı Dinçer Akyalı arasında protokol imzalandı. Akyalı, törende yaptığı konuşmada annesine verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İnşallah buradan geleceğin bilim insanları yetişir" ifadelerini kullandı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ise eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu vurgulayarak, "Hayırsever vatandaşlarımızın eğitime verdiği destek bizler için son derece kıymetlidir. Dinçer Bey'in yaptığı bu anlamlı bağış, ilçemizdeki öğrencilerimizin daha iyi imkanlarda eğitim almasına katkı sağlayacaktır. Eğitime yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu tür hayırların artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Devletimizin eğitim alanındaki yatırımları sürerken, hayırseverlerimizin desteğiyle çok daha güçlü eğitim kurumlarına kavuşuyoruz" diye konuştu.

Akkaya, bağışın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek bu binada eğitim alacak öğrencilerimizin gelecekte önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Dinçer Akyalı'nın örnek davranışının diğer hayırsever vatandaşlarımıza da ilham olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı