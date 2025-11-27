Haberler

12 yaşındaki Osman Batu Sivaslıgil, COP30 İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine hitap etti

12 yaşındaki Osman Batu Sivaslıgil, COP30 İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine hitap etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 yaşındaki Türk öğrenci Osman Batu Sivaslıgil, 51Talk tarafından yürütülen özel seçim programı ile COP30 İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine, diplomatlara ve uluslararası sivil toplum temsilcilerine İngilizce hitap ederek Türkiye'yi temsil etti.

İklim kriziyle mücadelede en prestijli platformlardan biri olan Birleşmiş Milletler (BM) COP30 İklim Zirvesi, bu yıl Türkiye için tarihi bir ana sahne oldu. 10 - 21 Kasım tarihlerinde Brezilya'da gerçekleştirilen zirvede, 12 yaşındaki Osman Batu Sivaslıgil, 51Talk tarafından yürütülen özel seçim programıyla dünya liderlerine, diplomatlara ve uluslararası sivil toplum temsilcilerine İngilizce hitap ederek Türkiye'yi temsil etti. Osman Batu Sivaslıgil'in 'Gelecek beklediğimiz bir şey değil, birlikte inşa ettiğimiz bir şeydir. Bugün bir seçim, bugün bir ses, yarın ortak bir gelecek' mesajı, uluslararası basında da yer aldı.

"ÖĞRENCİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

İngilizce eğitimi alanında 14 yıldır 40 milyondan fazla öğrenciye ders veren küresel platform 51Talk'un Türkiye Marka Yöneticisi Yasin Sağlam, konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"14 yıldır dünyanın dört bir yanındaki çocuklara İngilizce becerisi kazandırıyor, özgüvenlerini geliştiriyor ve onları geleceğin global liderlerine dönüştürüyoruz. Öğrencimiz Osman Batu ile gurur duyuyoruz."

12 yaşındaki Osman Batu Sivaslıgil, COP30 İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine hitap etti

"BİRÇOK ÇOCUĞUN SESİNİ DÜNYAYA DUYURMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

12 yaşındaki Osman Batu'nun COP30'daki varlığının yalnızca bireysel bir başarı değil; Türkiye'nin genç neslinin küresel platformlarda yer alabileceğinin güçlü bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Sağlam, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"51Talk, dünya çapında milyonlarca öğrenciye İngilizce öğretirken aynı zamanda liderlik, özgüven, küresel vatandaşlık ve iletişim becerileri geliştirmeyi hedefliyor. Platformumuz çocukların yalnızca İngilizce öğretmeyi değil; fikirlerini savunmayı, sahnede durabilmeyi ve dünyaya mesaj verebilmeyi destekliyor. Bu yıl ilk kez Türkiye'den bir öğrencimizin bu programla Birleşmiş Milletler sahnesine çıkmasını sağladık. Salonda bulunan diplomatlar, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, eğitim liderleri ve medya temsilcileri, genç öğrencinin mesajını dikkatle dinledi. Türkiye'den daha birçok çocuğun sesini dünyaya duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.