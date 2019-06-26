Eğitim verecek robotlar geliyor

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın:

"Bazı dersleri butik olarak robotlarımızın vermesini sağlayacağız"

KONYA - Türkiye'nin yerli robotik markası Akınrobotics tarafından geliştirilen insansı robotlar eğitimde de hizmet vermeye başlayacak.

Akınsoft tarafından hizmete açılan seri üretim insansı robot fabrikası Akınrobotics'in 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kutlama programında konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Bugün bir gurur tablosuyla daha karşı karşıyayız. Konyamız ve ülkemiz her gün göğsümüzü kabartan yeniliklerle muasır medeniyet seviyesine çıkma konusunda hızla ilerliyor" dedi.

Akınsoft ve Akınrobotics Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın da konuşmasında bugünlere ulaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dr. Akın, üretimini gerçekleştirdikleri birçok robot modeliyle başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi. Endüstride, tarımda ve hizmet sektöründe birçok prototip ürettiklerini kaydeden Dr. Özgür Akın, "Akıncı, Ada serisi, Arat ve PNCR dediğimiz robotlarımızla 100'ün üzerinde robot geliştirerek farklı sektörlerde çalışmayı amaçladık" dedi. Akın, Mini ada serisi robotların eğitimde de hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

"Eğitimde robotlar kullanılacak"

Mini adaların birçok dalda eğitim vermeye başladığını ifade eden Dr. Özgür Akın, Hatay'da bir kolejde robotların kullanılmaya başladığını ifade etti. Akın, "Adalar 7 tane dil konuşabiliyor ve programlandığı zaman bu dili öğretebilme kabiliyetine sahip. Bugün kolejimizde bu tür denemeler yapılmaya başlandı ve yeni öğretim yılından itibaren dil derslerinden müzik derslerine ya da farklı aktivasyon derslerinde karşılama ya da hostes görevlisi olarak birçok görevde yer alacak" dedi.

"Sınava tabi tutabiliyor"

Diğer ülkelerden farklı olarak Saros adında bir işletim sistemi geliştirdiklerini anlatan Özgür Akın, bunun 10 senedir üzerinde çalıştıkları bir sistem olduğunu aktardı. Bu sistem sayesinde herhangi bir İngilizce öğretmeninin rahatlıkla robotu programlayabileceğini belirten Akın, "Robotun hangi sorulara ne tür cevaplar vereceği, öğrencilere hangi sınıflara dersleri sırasına göre anlatacağı, ne tür sınavlar uygulayacağı gibi birçok konuyu programlayabiliyor. Aynı zamanda robotumuz otonomi olarak bilgisayar sistemlerine de bağlanıp öğrencileri online olarak sınavlarıyla da kontroller ve anketler düzenleyip farklı şekillerde sınava tabi tutabiliyor, bu anlamda bir ilk diyebiliriz. Birçok özelliğiyle çok rahat programlanıp yeni derslere ya da yeni konulara adapte olabiliyor robotlar. Eylül dönemi itibariyle kolejimizde bazı dersleri butik olarak robotlarımızın vermesini sağlayacağız. Şu an kolejimizde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Havalimanlarında da kullanılacak"

Birçok robot modeliyle başarılara imza attıklarını belirten Akın, "Bugün 25 Haziran 2019. Akınrobotics'ın 10. yılını Konya protokolü ile birlikte kutladık. Aynı zamanda 29 Ekim 2023'e hem kendi personelimiz hem de Konya protokolü ile birlikte mesaj gönderdik ve mühürleme yapıp anahtarımızın bir tanesini onursal temsilcimiz valimize teslim ettik. Bu bizim için onur vericiydi. Bugün gayet keyifli ve heyecanlı bir gündü. Aynı zamanda fabrikamızı tanıtma fırsatı bulduk. Bugüne kadar endüstride, tarımda ve hizmet sektöründe birçok prototip ürettik. Akıncı, Ada serisi, Arat ve PNCR dediğimiz robotlarımızla 100'ün üzerinde robot geliştirerek farklı sektörlerde çalışmayı amaçladık. Bunlardan bugün satış ve kiralama modelleriyle mini adalarımız, GH6'larımız hizmet vermeye başladı. Fuarlarda, AVM'lerde boy göstermeye başladı. Aynı zamanda havalimanlarında da çok yakında mini adalarımızı yol gösterici ve harita bilgileriyle donanımlanmış bir tane dil konuşabilir olarak hizmet sektöründe görev alıyor şekilde görüyor olacağız. 2023'e 4 yıl gibi bir süre kaldı diyebiliriz ve 2023'te 95 yılında söylediğimiz hedeflerimiz Akınsoft ileri teknoloji üniversitesini kurmak ve Akınspace ileri teknoloji içerisinde yer alan uzay bilimleri enstitüsünü kurmak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve çalışanlar tarafından 2023 hedefleri yazılan kağıtlar Vali Cüneyit Orhan Toprak ve Özgür Akın tarafından 4 yıl sonra açılmak üzere Akınrobotics kapsülüne kilitlendi ve Akınrobotics tarafından topluca teknoloji yemini edildi. Programa, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Babür Özçelik, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Ticaret Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA