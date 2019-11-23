Eğitim Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz Açıklaması

23.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:52

Eğitim Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, "Eylül 2017'den bugüne resmi eğitim kurumlarında 94 öğretmen ve eğitim çalışanı değişen tür ve düzeyde şiddet içerikli eyleme maruz kaldı." dedi.

Öz, Karabük Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, eğitimciler olarak seslerinin duyulmasını, mesajlarının alınmasını ve şiddete çözümün ertelenmemesini istediklerini söyledi.

Şiddetin her geçen gün sayı olarak da yoğunluk olarak da artığını savunan Öz, toplumsal değerlerin erozyona uğradığını ve insana saygının azaldığını öne sürdü.

Öz, öğretmenlerin mesleğini yaparken kaba bir muameleye maruz kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yusuf Elitaş, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde hainlerin kurşunlarıyla şehit oldu. Şenay Aybüke Yalçın, ömrünün baharında, meslek hayatının başında teröristlerin kurşunuyla aramızdan ayrıldı. Necmettin Yılmaz öğretmenimiz teröristler tarafından yolu kesilerek katledildi. Ayhan Kökmen öğretmenimizi, kendini bilmez birinin saldırısı sonucu, görevinin başındayken şiddete kurban verdik. Aslında kaybettiğimiz, sevgimiz, saygımız, merhametimiz, şefkatimiz ve vicdanımızdır."

Eğitim Bir-Sen olarak yaptıkları araştırmada, Eylül 2017'den bugüne resmi eğitim kurumlarında 94 öğretmen ve eğitim çalışanının değişen tür ve düzeyde şiddet içerikli eyleme maruz kaldığını dile getiren Öz, "Şiddet eylemlerinin yüzde 78'i adli soruşturmaya konu edilmiştir. Bu eylemlerin yüzde 58'inin adli soruşturma ve kovuşturma süreci devam etmektedir. Sadece üç vakada tutuklama kararı verilerek sanık veya sanıklar tutuklu yargılanmıştır. Sonuçlanan kamu davalarında sadece 5 vakada mahkumiyet kararı verilmiş, tamamında adli para cezasına hükmedilmiştir." diye konuştu.

Öz, görevi başında hayatını kaybeden bütün eğitim çalışanlarına Allah'tan rahmet dileyerek, "Şiddet olaylarını sona erdirecek tedbirlerin bir an evvel alınması, yasal düzenlemelerin ivedi bir şekilde yapılması talebimizi bir defa daha haykırıyoruz. Mesleğimiz daha fazla örselenmesin, şiddete çözüm ötelenmesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA