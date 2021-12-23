Eğitim-Bir-Sen 3 Nolu Çubuk Şube Temsilciliği açıldı - Haberler
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Eğitim-Bir-Sen 3 Nolu Çubuk Şube Temsilciliği açıldı

Eğitim-Bir-Sen 3 Nolu Çubuk Şube Temsilciliği açıldı
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 Nolu Çubuk Şube Temsilciliği açıldı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 Nolu Çubuk Şube Temsilciliği açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki sendika binasının açılışına Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Zahit Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ile davetliler katıldı.

Sendikanın Çubuk temsilciliğini İsmail Yıldız yapacak.

Belediye Başkanı Demirbaş, yeni sendika temsilciliğinin eğitim camiası ve Çubuk'a hayırlı olmasını diledi.

Selvi ise mobil teşkilatçılığın çok fazla itibar görmediğini belirterek, "Yönetimin ve üyelerin gelip oturacağı, istişarelerde bulunacağı bir yer her zaman avantajdır. Hizmet için asıl olan bir merkezin olmasıdır. Bu anlamda sendika olarak imkan varsa merkez oluşturmaya çalıştık. Bu anlamda Çubuk'ta arkadaşlarımızın girişimiyle güzel bir adım atıldı." dedi.

Eğitim-Bir-Sen 3 Nolu Çubuk Şube Temsilciliği açıldı

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AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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