Eğik minarenin sırrı çözülecek

AKSARAY'da, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın babası I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1221-1236 yıllarında yapılan cami yanındaki minarenin neden eğik olduğu yönünde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmayı yürüten Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, eğikliğin 3,11 derece olduğunu belirterek, "Mimar bu camiye eğik bir minare mi yaptı veya zeminden dolayı mı bu minare eğildiğinin çalışmalarına başladık. Kapsamlı zemin etap çalışmaları yapıyoruz. Yerin 20 ile 30 metre derinliğinde birkaç yerde çalışma başlattık. Her 1,5 metrede denemeler yaparak numuneler alacağız. Bu numuneleri laboratuvarlara göndereceğiz" dedi.

Kent merkezinde I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından caminin yanına Horasan harcıyla kırmızı tuğladan yapılan minare, eğikliğinden dolayı dikkat çekiyor. O dönem 'Kızılminare Camii' adı verilen caminin Pisa Kulesi'ne de benzetilen eğik minaresinin neden eğik olduğuyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar, cami ve minarenin tarihi olmasından dolayı Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Her 1,5 metre derinlikte numuneler alınacağını kaydeden Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir de "Yerin 20 ile 30 metre derinliğinde birkaç yerde çalışma başlattık. Her 1,5 metrede denemeler yaparak numuneler alacağız. Bu numuneleri laboratuvarlara göndereceğiz. Bunun yanında zemin yapısı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yıllardır Aksaray'da 'eğri minare' diye konuşuluyordu ve ilk defa böyle detaylı bir çalışma yapılıyor. Zemin çalışmaları sonrası jeoradar yöntemiyle temelini ortaya çıkaracağız. Temeli ne kadar gidiyor. Enini ve boyunu minarenin olduğu yerde herhangi bir boşluk var mı, diye araştırıyoruz sonra eğreti çalışmalarını 48 kanallı cihazımızla yerin altına elektrik veriyoruz. Çok detaylı bir çalışma neticesinde buranın zemin yapısını ve taşıma problemleri var mı, minare neden eğri gibi soruların cevaplarını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.