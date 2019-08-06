Ege Üniversitesi, ulusal ve uluslararası araştırmacı ve yatırımcıyı buluşturdu

06.08.2019 09:23

Ege Üniversitesinde yapılan"Discovery 100" adlı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bu toplantı, üniversite odaklı üretilen bilginin ticarileşmesi çıtasında, bir yatırımcıyla buluşma noktasındaki sınırlı örnekler arasındadır. Bu noktada Rektör hocamıza böyle bir toplantı hazırladığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası Melek Yatırım Ağı MAIN -MaQasid Angel Investors Network- ortaklığında "Discovery 100" adlı etkinlik düzenlendi. EÜ Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, MAIN (MaQasid Angel Investors Network) Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Dr. Yavuz Selim Sılay ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite üst yönetimi, yatırımcılar ve akademisyenler katıldı.

Bilim ve teknoloji alanının önemli isimlerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Çağımız, tam anlamıyla bir bilim ve teknoloji çağı ve ülkeler arasında ciddi bir rekabet var. Bu nedenle de ülkeler ve sanayi kuruluşları Ar-Ge faaliyetlerine çok önem veriyorlar. Dünyadaki bu gelişmeler karşısında ülke olarak bizler,başta da TÜBİTAK olmak üzere Ar-Ge politikalarımızı yenilemekteyiz.İnsan ve para kaynağımızı en etkin biçimde kullanmak zorundayız. Teknoloji odaklı girişimcilik yaklaşımına paralel olarak, Üniversiteler bağlamında ürüne yönelik çıktı odaklı bir Ar-Ge süreç yönetimini benimsemek durumundayız. Araştırma çıktılarının ürüne dönüştürülmesi, katma değeri yüksek yerli ürünler üretebilmemizin temel koşul olarak araştırmacı ve yatırımcıların gündeminde en üst sıralara yerleşmiştir. Üniversitemizin ürettiği her bir proje veya hayata geçirdiği her özgün tasarım,ülkemizin hedeflerine ulaşması yolunda atılmış değerli adımlardır. Ülkemizin dünya çapında ekonomik anlamda güçlü kılmanın yolu,ürün odaklı araştırma projelerinin hayata geçirilmesidir" diye konuştu.

"İki yıl içinde laboratuvar işlemlerimizin sayısı 10 kat arttı"

Ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak adına "Araştırma Üniversitesi" olma hedefini belirlediklerini söyleyen Prof. Dr. Budak,"Yaklaşık iki yıllık süreçte başlattığımız proje seferberliği ile TÜBİTAK nezdinde en fazla proje yapan üniversite olduk,yine TÜBİTAK'tan en fazla bütçe alan ODTÜ'den sonra ikinci olan Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile şu an yarışır durumdayız. Ege Üniversitesi 64 yıllık geçmişi ve güçlü akademik kadrosuyla ülkemizin en köklü üniversitelerinden biridir.Araştırma üniversitesi olma hedefimizi gerçekleştirmek adına multidisipliner ve tematik çalışma alanlarından 37 adet yeni araştırma grubunun oluşturduk. Bu gruplar çalışmalarında TÜBİTAK'ın, YÖK'ün, Cumhurbaşkanımızın, Bakanlıklarımızın ve Kalkınma Planının işaret ettiği öncelikli alanları hedef almaktadırlar.Bu hedefler doğrultusunda son iki yıllık süreçte üniversitemizin Ar-Ge politikasına yönelik olarak altyapımızda önemli değişikliklere gittik. BAPSİS-Bilimsel Araştırma Proje Süreçleri Yönetim Sistemi Yazılımı ile Ege Üniversitesinde tam bir liyakat sistemi getirdik. Yine AVESİS-Akademik Veri Yönetim Sistemleri yazılımını devreye soktuk ve bu sayede hem kamuya ve hem de özel sektöre tüm akademisyenlerimizin erişimini sağladık. Başka bir yazılım sistemi olan LABSİS-Laboratuvar Bilgi Sistemi ile Ege Üniversitesindeki laboratuvarlarda yapılan test ve analizlerin neler olduğu ortaya koyduk. Böylece hem üniversite içindeki araştırmacılar hem de bölge sanayicisinin araştırmacıları kolaylıkla laboratuvarlarımıza ulaşabiliyor. İki yıllık süreçte hayata geçirdiğimiz bu sistemler sayesinde laboratuvarlarımızda yapılan işlemlerin sayısı yaklaşık on kat arttı. Yapılan tüm çalışmalar, TÜBİTAK'ın gelecek vizyonu doğrultusunda araştırma çıktılarının ekonomik kazanca ve faydaya dönüşmesine verdiğimiz önemin birer göstergesidir. Bugün üniversite portföyünün bir bölümünü sizlere sunma fırsatı bulduğumuz bu etkinlik bizler için büyük önem taşıyor.Ege Üniversitesi'nin bilimsel ve kültürel birikiminin milletimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyor, bugüne kadar üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan tüm akademik ve idari kadrolarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal ve üyelerinin katılımlarıyla destek verdikleri bu toplantıdan çıkacak sonuçların,ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Üniversiteler yeni görev tanımları üstlenecek"

Ege Üniversitesinde bulunmaktan dolayı memnun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasında dünyadaki yükselen teknoloji eğilimlerinden bahsetti.Prof. Dr. Mandal, "Geçmişte sektör odaklı yaklaşımlar vardı. Sağlık, gıda, kimya ve otomotiv sektörü gibi… Bu sektörler hala var ama artık yapay zeka,robotik, biyotik ve nanoteknoloji gibi teknolojik yaklaşımlar gündeme geliyor. Tüm dünyada çözüm odaklı yaklaşımlar gündeme gelecek. Değişen küresel akımlarda üniversiteler yeni görev tanımları üstlenecek.Somut etkiye dönüşebilecek çıktı üretme noktasında bir sorun var. Biz hep, yenilik boyutunu ekonomik olarak değerlendiriyoruz. Ekonomik değil de, sistemsel yaklaşıldığı zaman; ekonomik, toplumsal fayda, güvenlik boyutlarının mutlaka değerlendirilmesi gerek. Üniversitelerin rolü, mutlaka bir işbirliği yapması yolunda ama bunlar lineer olmayan işbirliğidir. Sadece tek yönde giden değil, mutlaka işbirliği ile çözüme ulaşama noktasında olan işbirliği platformu olmalı. İnovasyonları sadece ekonomik boyutu ile değerlendirmemeliyiz. Ekonomi, ülkemizde önemli bir konu olsa da çözüm üretme noktasında inovasyon bizim için değerlidir. Bu toplantı, üniversite odaklı üretilen bilginin ticarileşmesi çıtasında, bir yatırımcıyla buluşma noktasındaki sınırlı örnekler arasındadır. Bu noktada Rektör hocamıza böyle bir toplantı hazırladığı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Ege Üniversitesi, Türkiye'nin parlayan yıldızı"

MAIN (MaQasid Angel Investors Network) Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Dr. Yavuz Selim Sılay,"Türkiye'nin parlayan yıldızı Ege Üniversitesi'nin çok değerli ve saygın akademisyenlerini selamlıyorum. Benim için hedef, burada sizlerin bakış açılarını en hızlı şekilde ticarileştirecek ve markalaştıracak hale taşımak. MaQasid Angel Investors Network olarak, MaQasid grubu, Türkiye'nin en önemli STK onaylı uluslararası kuruşlarından biri" dedi.

Ege Üniversitesi araştırmacılarının ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda, patent başvurusunda bulunan veya bulunmak isteyen araştırmacılar, projelerinin sunumlarını yaptılar.

Kaynak: Bültenler