İzmir'e Ege Gastronomi Merkezi kuruluyor: Protokol tamam

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Borsası ile Ege Gastronomi projesi için iş birliği protokolü imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, "Ege'nin kadim tarım ve gıda kültürünü belgelediğimiz, anladığımız ve bu kültürün korunması için yeniden dünyayla paylaştığımız önemli bir proje olacak. İzmir'in Cittaslow Metropol vizyonunu tamamlayacak ve ilki Eylül 2022'de yapılacak Terra Madre Anadolu fuarımızın gelişimine eşlik edecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile Ege Gastronomisi ile ilgili bir merkezin kurulması için iş birliği protokolü imzaladı. Ege'nin ulusal ve uluslararası gastronomi arenasında bir çekim merkezi olmasının hedeflendiği ve tarihi Borsa Sarayı'nda hayata geçirilecek projenin imza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, "İzmir için gastronomi sadece mutfakta ve sofra arasında geçen bir pratik değil. Biz Ege'de sağlıklı ve lezzetli gıda üretimini, tohumun toprak ve suyla buluştuğu andan başlatıyoruz. Toprağı zehirleyen, su kaynaklarını tüketen ve üreticinin emeğini sömüren bir gıdadan, lezzetli bir yemek yapmak da mümkün değil. Bu nedenle, İzmir gastronomisinin başlangıç noktasını tarımda yoksulluk ve kuraklıkla mücadele olarak görüyoruz. İzmir Ticaret Borsası ile birlikte iş birliği yaptığımız bu proje, Ege'nin kadim tarım ve gıda kültürünü belgelediğimiz, anladığımız ve bu kültürün korunması için yeniden dünyayla paylaştığımız önemli bir merkez olacak. İzmir'in Cittaslow Metropol vizyonunu tamamlayacak ve ilki Eylül 2022'de yapılacak Terra Madre Anadolu fuarımızın gelişimine eşlik edecek" dedi.

Soyer: "Ege tarımının dünyaya açılan penceresi olacak"

"Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonundan doğan, temelinde küçük üreticilerin ve yerel tohumların desteklenmesi olan İzmir Tarımı'nın bu merkezde yaşayacağını ve dünyaya tanıtılacağını vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası, binlerce yıllık Ege tarımının dünyaya açılan penceresi olacak. Kırı ve kent merkezini, dahası, geçmişimizi ve geleceğimizi birbirine bağlayacak. Gezegenimiz iklim krizini yaşarken, geçmişin bilgeliğini geleceğin sorunlarına çözüm üretmek için çoğaltacak. Bu projenin şehrimizin tarım ticaretinin merkezi olmuş, İzmir'in simge yapılarından tarihi Borsa Binası'nın çatısı altında gerçekleşmesi özel bir anlam taşıyor. Böylesine değerli bir güç birliğini İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tesis eden İzmir Ticaret Borsası yöneticilerine ve ekibine sonsuz teşekkür ederim."

Kestelli: "Binlerce yıllık mutfak kültürüyle zengin tarımsal üretim desenini birleştirecek"

Üretimden markalaşmaya, eğitimden tanıtım faaliyetlerine kadar çok geniş bir konseptte yapılacak projeyle İzmir ve Ege Bölgesi'ni dünyanın sayılı gastronomi destinasyonlarından birisi yapmayı hedeflediklerini belirten İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Projemizle Ege Bölgesi'nin binlerce yıllık yaşam ve mutfak kültürü ile zengin tarımsal üretim desenini birbirine gerçek anlamda entegre ederek dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Tunç Soyer'e teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Projenin merkezi ve uygulama alanlarından birisi olacak tarihi Borsa Sarayı ile ilgili de konuşan Işınsu Kestelli, "Tarihi Borsa Sarayımız İzmir'in anıt eserleri arasında çok önemli bir yere sahip. Geçen yıl yaşadığımız depremin etkisiyle binamızın güçlendirilmesi ve restorasyonu bir mecburiyet haline geldi. Bu amaçla borsacılık hizmetlerimizi farklı bir binada vermek için Borsa Sarayı'ndan taşındık. En kısa zamanda restorasyon ve renovasyon çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Binamızın herhangi bir kuruma devri söz konusu değil. Tadilatın ardından binamızda İzmir Ticaret Borsası'nın temsil, ağırlama ve etkinlikleri yapılmaya devam edilecek. Belirlenecek bölümleri de gastronomi projemiz dahil olmak üzere Borsamızın farklı işlev ve projelerinde kullanılacak. Ayrıca, tarihi Borsa Sarayımız yenilenecek yüzüyle sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yaparak İzmir halkının kullanımına daha açık hale getirilecek" şeklinde konuştu.

Kestelli, restorasyon projesi İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile tamamlanan Borsa Sarayı'na verdiği ve vereceği tüm destekler için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e de teşekkür etti.

Köşger: "İzmir turizmine hayırlı olsun"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Bu topraklarda 8 bin 500 yıllık miras var. Bu kadim medeniyetlerin tortusu olan mutfağımızı küçük dokunuşlarla evrensel hale getirmek ve turizmin hizmetine sunmak üzere yola çıkıyoruz. İzmir turizmine, geleceğine hayırlı olsun" dedi.

Kimler katıldı?

Protokol törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Güven Eken, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve İzmir Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri katıldı. - İZMİR