Ege'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir - Haberler
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Ege'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nde gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu. 1999 depremlerinin Yunanistan'daki fay kesimini etkilediğini hatırlatan Görür, "Bu depremin Marmara'yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var" dedi.

Deprem bölgesindeki Ege Denizi'nde bugün ardı ardına sarsıntılar gerçekleşti. Saat 14.48'de gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla bölgede 14.51'de 3.8, 15.26'da 4.7, 16.36'da 3.7 ve 16.39'da 3.7 ile peş peşe sarsıntılar yaşandı.

1999 DEPREMİNİ HATIRLATTI

5.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından kritik uyarılarda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 1999'u hatırlatarak bugünkü söz konusu depremin Marmara'yı etkileyebileceğini söyledi.

"MARMARA'YI ETKİLEME POTANSİYELİ VAR"

Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadasında 5,4'lük deprem olduğunu belirten Görür, paylaşımında "Bu deprem Kuzey Ege Çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu depremin Marmara'yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz, bizdeki 1999 depremleri Yunanistan'daki fay kesimini etkilemişti" ifadelerini kullandı.

Ege'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir

Ege'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir

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Ege'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir

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