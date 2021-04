Efsane sözler 2021: En efsane sözler, efsane öğretmen sözleri, efsane mesajlar, efsane yazar sözleri! Efsane laflar! Efsane aşk ve manzara sözleri!

EFSANE SÖZLER 2021

- Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü, şimdi yazsınlar efsane geri döndü.

- Dost seçmekte ayakkabı seçmeye benzer. İkisini de yanlış seçerseniz, arkadan vurur.

- Mutluluğunu paylaşmayı bilenler, mutluluğun paylaşılarak çoğaldığını bilenlerdir.

- Acayip şeyler, acayip düşüncelerden doğar.

- Kendine bir anlam arayan tek varlık insandır.

- Hiç kimse yumrukları sıkılıyken net düşünemez.

- İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç bahsetmeyin.

Efsane sözler

- İnsanlar rakamlara benzer, durumlarına göre değer kazanırlar.

- İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün.

- Hiç bir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

- Krallar yorgun düşünce maymunlar kendini kral ilan ederler. Ama şunu hiç unutmazlar kralların gidişi zor dönüşü efsane olur.

- Bir gün senden vazgeçersem eğer yaşamak için bir amacım kalmamış demektir.

- Ben bir kil parçasıyım. Ancak senin ellerinde bir sanat eseri olabilirim.

- Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür.

- Bazı insanlar alçak gönüllüdür, bazıları da alçak olmaya gönüllüdür.

- "Kimse beni sevmiyor" diye bağırdım! Annem: "Ben daha ölmedim" dedi!

- Pamuk şeker gibi olma, yamuk adam olma, yumuşak biri olma,benim gibi efsane ol arkandan gazoz gibi adamdır desinler.

- Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.

- İçinde bir tutam delilik olmayan bir hayat eksik bir hayattır.

- Bugün kötü bir günse, boşver. Yarın, güneş yeniden doğacak.

- Sinirliyken karar alma. Öfken dindiğinde, üzülen sen olursun.

- Senden zayıfı asla küçük görme. Unutma ki; senden güçlüsü illa çıkacaktır.

- Nasıl oluyor da vakit bir türlü geçmezken yıllar, hayatlar geçiyor.

- Dostu olmayan insan en yoksul insandır.

- Aşk, imkansız bir çok şeyi mümkün kılar.

- Zaman hiçbir şeyin ilacı değil. Bir gün yine hatırlarsın kaldığın yerden.

- Eğer gerçekleşeceğini bildiğim bir dilek hakkım olsaydı; senin de beni, benim seni sevdiğim gibi sevebilmeni dilerdim.

- Kendi geleceklerimizi kendimiz hazırlar, sonra da kader deriz.

- Kötü gününde yanında olmayanı, iyi günün de sen arama.

- Ölü bir imparator olmaktansa yaşayan bir dilenci olmak daha iyidir.

- Dışardan çok güçlü göründüğüm anlarda içimde yavaş yavaş nelerin yıkıldığını bir ben bilirim.

- Başarının dört şartı; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmaktır.

- Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.

EFSANE ÖĞRETMEN SÖZLERİ

- Geleceğime adım adım yürürken, hala bana yıllar önce verdiğiniz yaşam derslerinden ilham alıyorum. Bana öğrettiğiniz her şey, yaşamım için en değerli pusula olmaya devam ediyor. Sizi iyi ki tanımışım. Gününüz kutlu olsun.

- Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

- Hayatımda kıymetli izler bırakan, her hatamda büyüklüğü ile beni derinden etkileyen bir öğretmenim var. İyi ki varsınız…

- Hayatıma yön veren, kimliğimi bulmama yardımcı olan, yeteneklerimi keşfetmemi sağlayan, gizli kahramanım. İyi ki yaşamımdan geçtiniz.

- Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.

- Yarından istediğiniz ne varsa muhakkak sizi bulsun, gönlünüzden geçen dilekler bir an önce gerçek olsun. Mutluluk ve huzur her an yanı başınızda bulunsun, öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

- Cehaletin düşmanı, sevgi dağıtıcısı, bilgi ile aydınlatıcı değerli öğretmenim. Öğretmenler gününüzü kutlar, başarıların her zaman sizinle olmasını temenni ederim.

EN EFSANE MESAJLAR VE SÖZLER

- Ben senin mutluluğunu istiyorum diyenlerdir, mutsuzluğumun mimarı.

- Şimdi bu şehirden giderken; aklımda sadece, benden giderken ki gözlerin kaldı.

- Belediyeler sokak köpeklerini kısırlaştıracaklarına, tacizcileri kısırlaştırsalar daha güzel bir dünya olurdu.

- Bana en büyük zararı sigaram değil, sevgime değmeyecek insanlar veriyor.

- En kötü niyetli insanlar, yaptığı iyilikleri anlatanlardır.

- Sevgilinize küçük sürprizler yapın diyorlar. Onları aldatıp, şoka uğratın demiyorlar.

- İnsan pişman olmamak için nerede ne konuşacağını bilmeli.

- O günden sonra bakamadım kimseye. Seni görürüm diye.

- Arkamdan konuşanlara bir çift sözüm var. Finish'e ulaşmak için önde olmanız gerekir.

- Salağa yatıyorsam, vardır bir bildiğim. Yoksa sen çok da zeki değilsin.

- Hedefi olmayan insan, rotasız bir gemiye benzer.

- Kötü gününde yanında olan dostuna yüz çevirirsen, iyi gün dostlarına muhtaç kalırsın.

- Söylediğin sözlerden çok, söylemediklerin acıtıyor canımı.

- Ancak aşk; gökyüzünün ne kadar mavi, denizlerin ne kadar berrak ve kuş seslerinin ne kadar güzel olduğunu görmeni sağlar. Aşk, sadece sevdiğinin kusurlarına kördür.

- Bazen anlaşılmak için, konuşmak değil susmak gerekir.

- Sürekli yarınını düşünürsen, bugününü ıskalarsın.

- Parayla her şeyi satın alabileceğine inanan insanlar, bu dünyadaki en fakir insanlardır.

- Senin gözlerine bakınca, buz olsam eririm.

- Kendini bulunmaz Hint kumaşı sanıyorsun da, ben ipek tercih ediyorum.

- Ben annemden dayak yerken, anne diye ağlardım. Şimdi de sen ağzıma sıçtıkça, ille de sen diye ağlıyorum.

- "En mutlu insan kimdir?" diye sorsalar. "Kimseden bir şey beklemeyendir. " derim.

- Birini seviyorsan, ona sevdiğini şimdi söyle. Elindeki tek an, şu an olabilir. Unutma.

