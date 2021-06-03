Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi Beyoğlu'nda açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi Beyoğlu'nda açıldı

İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Haberler | Kültür Sanat

Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi Beyoğlu'nda açıldı Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan'ın yaşam hikayesinin yer aldığı "Altın Kalpli Eldiven" sergisi Beyoğlu'nda ziyarete açıldı.

Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi Beyoğlu'nda açıldı

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan'ın yaşam hikayesinin yer aldığı "Altın Kalpli Eldiven" sergisi Beyoğlu'nda ziyarete açıldı.

Sporculuk yaşantısı boyunca Ay-Yıldızı formayı gururla taşıyan Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü, Ortadoğu Boks Şampiyonu Garbis Zakaryan'ın hikayesi, "Altın Kalpli Eldiven" sergisiyle tekrar hayat buluyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesinde, Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilen sergiye, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ermeni din adamları, genç boksörler ile aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir ömrü, dolu dolu geçen bir yaşamın ve onlarca başarı hikayesinin özeti niteliğinde olan sergi, 10 Haziran Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

"Beyoğlu'nda bir boks maçı izlemiş ve çok hoşuna gitmiş"

Boks sporunun babasının kişiliğine hiç uyumadığını söyleyen Garbis Zakaryan'ın oğlu Gaspar Zakaryan, "Çok yumuşak ve iyi kalpli bir insandı. Ama boks tutkusuydu. 90 yaşındaydı yürümekte çok zorlanıyordu. Kafası da gidip geliyordu ama hangi maçı sorsanız en ufak ayrıntısına kadar hatırlıyordu. Kızıma da yumruk atmayı öğretirdi. Niye boksu seçti bilmiyorum. 14 yaşındayken Beyoğlu'nda bir boks maçı izlemiş ve çok hoşuna gitmiş. Çokta zorlamışlar yapma etme diye ama o ısrarla devam etmiş. Bize yumruk atmayı öğretti, dayak yemeyelim diye. Ama bu spora hiç teşvik etmedi, biz de istemedik. Küçükken giderdik maçlara, çokta heyecanlanırdık. Abim tekvandocu oldu. Şuan Amerika'da tekvando hocası" dedi.

"Türk spor tarihinin önemli bir ismi"

Sergiyi gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Gabris Zakaryan bu toprakların çocuğu olarak buraya sevgiyi ve saygıyı aşılayan önemli bir şahsiyet, Türk spor tarihinin önemli bir ismi. Önümüzdeki günlerde bir belgeselini hazırlamayı düşünüyoruz. Millet ve vatan hafızadır ve Gabris Zakaryan ay yıldızlı forma ile kazandığı zaferler ile bizi coşturan ve heyecanlandıran bu toprağın önemli bir şahsiyetiydi. Bu toprakların önemli bir değeri olarak yaşamaya devam edecek. Bu sergimizde genç sporculara da bir örnek teşkil edecek" şeklinde konuştu.

Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi Beyoğlu'nda açıldı
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi Beyoğlu'nda açıldı
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi Beyoğlu'nda açıldı
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi Beyoğlu'nda açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Müge Anlı Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi Beyoğlu'nda açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 23:04:13. #1.14#

title