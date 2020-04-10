eFootball PES 2020 için Veri Paketi 6 Yayınlandı
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Xbox One, Futbol, Japon, Eylül, Teknoloji

eFootball PES 2020 için Veri Paketi 6 Yayınlandı

Konami, ünlü futbol serisinin yeni üyesi eFootball PES 2020'yi Eylül ayı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunmuştu.

10.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:51
eFootball PES 2020 için Veri Paketi 6 Yayınlandı

Konami, ünlü futbol serisinin yeni üyesi eFootball PES 2020'yi Eylül ayı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunmuştu. Eskiye oranla eSpor desteğini artık iyiden iyiye arttıran Japon yayıncı, yeni oyunda oynanışa yönelik olarak birçok önemli değişiklik de gerçekleştirmişti. eFootball PES 2020 için çıkışı sonrasında yayınlanan veri paketleri ile içeriğine dair yenilikler yapılmaya devam ediliyor. Konami bugün hem Veri Paketi 6'yı hem de v1.06.00 güncellemesini yayınladı.

Oyunun resmi sayfası üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa Veri Paketi 6, güncellenmiş kulüp adları, kulüp formaları, kulüp amblemleri, medya arka fonları, oyuncu adları, stadyum işaretleri, güncellenmiş ve yeni yüz modelleri, oyuncu portreleri, yeni menajer portreleri ve top tasarımları getiriyor.

v1.06.00 güncellemesi ise myClub modu için Unutulmaz An Serisi oyuncularının istatistik artışının myClub maçlarındaki takımların genel gücüne yansıtılamaması, kooperatif olarak myClub Ortaklaşa maçı oynanırken birden fazla Efsane ve Unutulmaz An Serisi oyuncularının aynı takıma atanması ve Unutulmaz An Serisi oyuncularını, doğru Temel Takımda oynatmanıza rağmen istatistik artışının bu oyunculara uygulanmamasına yol açan bir sorun ortadan kaldırılıyor. Bunun yanı sıra, eFootball PES 2020 oyununun geneli için ufak tefek çeşitli düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Tamindir

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