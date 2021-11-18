Efnan ne demek? Efnan isminin anlamı! Efnan Kuran'da geçiyor mu?

Efnan ne demek? Efnan isminin anlamı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Efnan isminin anlamı, Aziz dizisinde yer alan karakter nedeniyle pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Efnan kökeni Arapçadan gelen bir isimdir. Aynı zamanda Türkiye'de yerleşik olarak kullanılan isimler arasında yer alır. Kız bebeklerine koyulan bu isim anne babalar tarafından beğeni kazanırken, "Efnan ne demek? Efnan ismi Kuran'da geçiyor mu?" araştırmaları da sıklaştı…

EFNAN NE DEMEK?

Efnan isminin Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunan anlamı,



Türler veya çeşitler,

Kulaktan kulağa yayılan öykü,

Cennetteki güzel ağaçlar

Ağaçların yayılan dallan dalları ve tohumdan filizlenen körpe ve küçük sürgün anlamlarını da taşımaktadır.

EFNAN İSMİNİN ANLAMI

Bu ismin Arapça üzerinden Türkçeye çevrilmiş anlamı, 'Cennetteki güzel gözlü kız' biçiminde öne çıkıyor. ... Kız çocukları için kullanılan bu güzel Efnan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer alan adlar arasındadır.

Pek çok ebeveyn son dönemlerde Efnan isminin anlamını öğrenmeye çalışıyor. Bu ismin Arapça üzerinden Türkçeye çevrilmiş anlamı, 'Cennetteki güzel gözlü kız' biçiminde öne çıkıyor. Böylesi etkileyici ve derin anlamı ile beraber anne babaların kız çocukları için en çok tercih ettiği isimler arasına girmiş durumda. Hem güzel telaffuzu hem de beğeni toplayan anlamı üzerinden minik yavrunuz için keyifle değerlendirebilirsiniz.

EFNAN KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Aynı zamanda pek çok kişi bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak ediyor. Kız çocukları için kullanılan bu güzel Efnan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer alan adlar arasındadır. Bu konuda hem isim hem de sözcük anlamı üzerinden değerlendirilir. Eğer minik yavrunuz adına henüz bir isimde karar kılmamış iseniz Efnan ismini mutlaka listeye almanız önerilir.

EFNAN İSMİ HANGİ CİNSİYETE VERİLİR?

Efnan isminin kökeni Arapça'dır. Kökenine göre erkeklere verilen Efnan ismi ülkemizde kadınlara da verilmektedir.

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