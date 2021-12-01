Efeler'de çevre düzenlemesi aralıksız devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler'de çevre düzenlemesi aralıksız devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Efeler'de çevre düzenlemesi aralıksız devam ediyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin park, bahçe ve yeşil alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalara devam ediyor.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin park, bahçe ve yeşil alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalara devam ediyor.

Başkan Atay, Efeler halkının hayatını kolaylaştırmak için projelerini birbiri ardına hayata geçirirken temel belediyecilik çalışmalarıyla da ilçeyi daha modern ve estetik bir kent haline getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Çeştepe Mahallesi'ndeki şantiyede bir araya geliyor. Burada yapılan görev dağılımının ardından ilçedeki yoğun mesailerine başlayan yeşil ekipler, görev ve sorumluluk alanlarındaki bölgelerde budama, bakım, çevre düzenleme ve çiçeklendirme çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

Rutin çalışmaların yanı sıra müdürlüğün Çeştepe Mahallesi'ndeki şantiyesinde ilçenin dört bir yanını süsleyen çiçekleri de yetiştiren ekipler, bankların, oturma gruplarının ve bakım araç gereçlerinin onarımını da yaparak kaynakların tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlıyor. - AYDIN

Efeler'de çevre düzenlemesi aralıksız devam ediyor

Efeler'de çevre düzenlemesi aralıksız devam ediyor

Efeler'de çevre düzenlemesi aralıksız devam ediyor

Efeler'de çevre düzenlemesi aralıksız devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title