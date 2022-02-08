Efecan Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? - Haberler
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Efecan Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Efecan Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Güneşi Beklerken, Paramparça, Kocan Kadar Konuş gibi yapımlarda rol alan Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun kimdir? Efecan Şenolsun kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Efecan Şenolsun kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor."Bu Şehir Senindir" isimli kısa filmdeki rolüyle ödül alan Efecan Şenolsun kaç yaşında nereli? Efecan Şenolsun hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Kardeşi Melisa Şenolsun da kendisi gibi oyuncudur. Lise ikinci sınıftayken oyunculuk hedefiyle İstanbul'a gitti. Babasının isteği üzerine İzmir'e dönüp liseyi tamamladı. Sonra İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan Güneşi Beklerken isimli dizide oynadı. "Bu Şehir Senindir" isimli kısa filmdeki rolüyle ödül aldı. 2015 yılında Kanal D'de yayınlanan Kocan Kadar Konuş'ta konuk oyuncuydu. Şenolsun, aynı zamanda profesyonel bir boksördür.

Yıl

Başlık

Rolü

Notlar

2013

Güneşi Beklerken

Can

Dizi Kanal D

2015-2016

Paramparça

Baterist Özgür

Dizi Star TV

2015

Kocan Kadar Konuş

Murat

Sinema Filmi

2015

Nadide Hayat

Cem

Sinema Filmi

2017

Fi

Murat Yılmaz

Dizi Puhutv

2017

Hayat Sırları

Hakan

Dizi Star TV

2018

Yaşamayanlar

Sercan

Dizi Blu TV

2018

Çarpışma

Yakup

Dizi Show TV

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