Efecan Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Efecan Şenolsun kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor."Bu Şehir Senindir" isimli kısa filmdeki rolüyle ödül alan Efecan Şenolsun kaç yaşında nereli? Efecan Şenolsun hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Kardeşi Melisa Şenolsun da kendisi gibi oyuncudur. Lise ikinci sınıftayken oyunculuk hedefiyle İstanbul'a gitti. Babasının isteği üzerine İzmir'e dönüp liseyi tamamladı. Sonra İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan Güneşi Beklerken isimli dizide oynadı. "Bu Şehir Senindir" isimli kısa filmdeki rolüyle ödül aldı. 2015 yılında Kanal D'de yayınlanan Kocan Kadar Konuş'ta konuk oyuncuydu. Şenolsun, aynı zamanda profesyonel bir boksördür.

Haberler.com - Gündem