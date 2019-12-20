Edremit'te "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı" kaymakam sırmalı başkanlığında...

20.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:56

Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde Edremit'te Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.



Tüm ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantı Edremit'te Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla yapıldı.



Toplantıda; 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi iş birliği ve koordinasyonu artırmak, yaşanan üzücü olayların önlenmesi ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşüldü.



Gerçekleştirilen toplantıda açıklama yapan Kaymakam Ali Sırmalı; "Bugün burada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" kapsamında tüm ilçelerimizde olduğu gibi ilçemizde de eş zamanlı değerlendirme toplantısını gerçekleştirmekteyiz" dedi.



Ülkemizde aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde üst düzey bir hassasiyet oluştuğuna vurgu yapan Kaymakam Ali Sırmalı, "Tüm kurum ve kuruluşlarımız bu konuda en üst seviyede sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Her kurum üzerine düşen vazifeyi yürütmeye gayret gösteriyor "dedi.



Kadına yönelik şiddet vakalarına müdahale etmede uygulamaya koyulan KADES ile rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan Alo 183 Sosyal Destek Hattı ile ilgili bilgiler veren Kaymakam Sırmalı, "KADES; kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. KADES uygulaması sayesinde tek tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilir, Alo 183'ü arayıp yardım isteyebilirler" dedi.



Yapılan toplantıda; Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Zabit Durmuş ve yetkili personeli Mehmet Erkan Bakdım tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.



Toplantıda; Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. İl ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında planlanması gereken tedbirler değerlendirilerek, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleriyle birlikte benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldı.



Toplantıya; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit Belediye Başkan V. Tümdeniz Çelebi, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü Ahmet Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Elif Çakır, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Zabit Durmuş, Belediye Sosyal Yardım İşler Müdürü Zeynel Karataş, İlçe Nüfus Müdürü Renginur Ayan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can, İlçe Müftüsü Ahmet Yayla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA