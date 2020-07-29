Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal görevine başladı
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Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal görevine başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesine 14 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile atanan Kaymakam Turgay Ünsal, göreve başlayarak bir mesaj yayınladı.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal görevine başladı
29.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:22

Balıkesir'in Edremit ilçesine 14 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile atanan Kaymakam Turgay Ünsal, göreve başlayarak bir mesaj yayınladı.

Dünyaya adını duyurmuş Kazdağları'nın eteklerinde, zeytin bahçelerinin gölgesinde, yeşil ve mavinin birleştiği, her yönüyle muhteşem güzellikleri ihtiva eden, eşsiz bir turizm cenneti olan, kadim bir kültüre sahip, temiz yürekli ve yiğit insanların diyarı bu güzel Edremit'te hizmet etmeği onur verici olarak değerlendiren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal "Normal zamanda 160 bin kişinin yaşadığı ama yaz sezonunda 1,5 milyonu bulan nüfusu, Kaz Dağı Milli Parkı, plajları, termal kaplıcaları, kanyonları, şelaleleri ve gölleri gibi kendisine has özellikleri bünyesinde toplamış olan Edremit'te göreve başlamanın, burada hizmet edecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Göreve başlamış olduğum bugünde, ilçemize emeği geçmiş tüm kaymakamlarımıza, kamu görevlilerimize, siyasetçilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürü borç biliyorum."dedi.

Hizmet için kamu kurum ve kurumları ile işbirliği yapacağının altını çizen Kaymakam Ünsal "Burada görev yapacağımız süre içerisinde; Sayın Valimizin önderliğinde, değerli milletvekillerimizle, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanımızla, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla, siyasi parti temsilcilerimizle, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş insanlarımızla, ve güzide ilçemizin yetiştirmiş olduğu kıymetli hayırsever dostlarımızla birlikte her birimizin bir diğerinin fikrine ihtiyaç duyduğu ortak akılla, Edremitimizin marka değerini daha iyi ve daha güzel yerlere taşıyacağız.

Ben ve tüm mesai arkadaşlarım adil, şeffaf, hesap verebilir, demokrasiyi yücelten, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, hukuka dayalı, vatandaş odaklı, sevgi ve hoşgörülü, güler yüzlü ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir hizmet anlayışı taahhüt etmekteyiz ve bunun gereklerini yerine getireceğiz. Her zaman üstün görev anlayışı içinde, akılcı, etkin ve verimli, İlçemize karşı taşıdığımız sorumluluğun farkında olarak mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. İlçemizde başlamış ve devam eden projeleri takip ederek, bunun yanı sıra ilçemizin güçlü olduğu alanları öne çıkararak, yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle ihtiyaç duyulan yeni projeleri kısa sürede hayata geçireceğiz. Hedefimiz, Edremit'in her yönden daha gelişmiş, daha kalkınmış, refah düzeyi yüksek ve en önemlisi yarınlara daha güvenli bakan bir ilçe olması için var gücümüzle çalışmak olacaktır."dedi.

Kaymakam Turgay Ünsal Edremit halkına seslenerek "Hizmetlerimizi yürütürken; kahraman şehitlerimizin emanetleri, gazilerimiz, yetim ve öksüz çocuklarımız, yaşlılarımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, engellilerimiz bizim önceliğimiz olacaktır. Her daim yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim. Beraber görev yapacağımız bütün mesai arkadaşlarımın da buna uygun davranacaklarından asla şüphem yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle bizler gönül kapılarınızı çalmaya geldik. Bizim gönül ve makam kapımız sizlere sonuna kadar açık olacaktır. Bizler buraya Dertlerinizle dertlenmeye ve sorunlarınıza bir nebze olsun çözüm üretmeye geldik. Sizlerin de bizlere destek olacağınızdan asla şüphemiz yoktur." Dedi.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi görevini yapan basın mensuplarına seslenen Kaymakam Ünsal "Sözlerime son verirken kamuoyu adına denetim ve bilgilendirme görevini üstlenen saygıdeğer basın mensuplarımızla da enformasyon anlamında sürekli yakın ve sıcak bir iletişim içinde olacağız. Edremit'te ve Edremit dışında yaşayan tüm hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyor, herkese sağlık ve esenlik diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bizleri adaletten, hak ve hakikatten ayırmasın ve sizlere mahcup etmesin." Dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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